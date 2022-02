Il palinsesto televisivo di marzo 2022, scalda i motori: saranno diverse le nuove fiction in programma su Rai 1. Tra i ritorni più attesi dal pubblico del piccolo schermo, c'è quello di Lino Guanciale, su cui la rete ammiraglia ha deciso di continuare a puntare, complici anche i grandi risultati di ascolto raggiunti.

Debutta già dal prossimo mese di marzo, su Rai 1, il remake della serie americana "This is us", intitolato in italiano "Noi". Poi a fine mese debutterà anche 'Sopravvissuti', altra fiction sempre con Lino Guanciale.

Fiction Rai 2022: debutta Noi con Lino Guanciale

Fra le fiction previste per questa stagione televisiva 2022 c'è Noi , il remake italiano di 'This is us'. Si tratta di una new entry nel palinsesto, un prodotto composto da 12 episodi, divisi in sei puntate, con protagonista Lino Guanciale. La serie occuperà il prime time della domenica di Rai 1, a decorrere dal 6 marzo, a conclusione della fiction L'Amica geniale.

Al centro della narrazione vi è la famiglia Peirò, raccontata dagli anni Ottanta fino al Duemila. I protagonisti saranno Rebecca e Pietro, due ragazzi che si conoscono e subito si innamorano: decidono di sposarsi e subito dopo il matrimonio scoprono di aspettare tre gemellini. Non tutto andrà come previsto per la famiglia Peirò.

Durante il parto si verificheranno delle complicazioni piuttosto serie, da cui avranno la meglio solamente due dei tre bambini. Successivamente la coppia ottiene l'affido di Daniele, un bambino di colore. Le vicende, articolate in quasi 30 anni, racconteranno la crescita dei bambini tra le mille difficolta a cui, spesso, si affiancheranno i problemi di coppia.

E mentre cambia il contesto storico, ci sarà anche la trasformazione dei tre ragazzi che diventeranno adulti.

Lino Guanciale fa il bis: da fine marzo anche Sopravvissuti

Dal 28 marzo, stando ai quanto attualmente circola in rete, debutterà poi anche la Serie TV Sopravvissuti, ancora con nel cast Lino Guanciale.

Essa è di genere mistery con oggetto una barca a vela: “Arianna”.

La barca, partita dalla Liguria, viene totalmente distrutta da una tempesta che ne provoca anche la sparizione compreso dell'equipaggio. Lo stesso equipaggio viene dichiarato disperso, visto che non ne viene trovata alcuna traccia nelle ricerche immediate. Dopo poco meno di un anno le persone a bordo vengono ritrovate, ma non sarà semplice tornare alla quotidianità.