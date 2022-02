Doc - Nelle tue mani è tornato in onda regolarmente dopo la pausa forzata causata dalla messa in onda del Festival della canzone Italiana a Sanremo. Nel prossimo appuntamento, in onda giovedì 17 febbraio, assisteremo a nuovi colpi di scena nella fiction di grande successo con il protagonista interpretato da Luca Argentero. Le anitcipazioni Tv svelano che Andrea si ritroverà solo contro l'intero ospedale. Tutti tranne Agnese, ex moglie, che gli darà il giusto sostegno. Nel frattempo, la storyline ha in serbo grossi colpi di scena sulla vicenda riguardante Lorenzo.

La scorsa puntata si è conclusa con Damiano vicino a materiale compromettente, che potrebbe dar filo da torcere alla squadra di Andrea: dovrà quindi prendere posizione e decidere da quale parte stare. Riccardo e Alba riusciranno a trascorrere un week end lontano dal policlinico Ambrosiano, mentre Gabriel ufficializzerà la sua partenza.

Doc-nelle tue mani 2, episodio 17/2: Andrea solo contro tutti

Nell’episodio numero nove della seconda stagione di Doc ed intitolato Streghe, il dottor Fanti apparirà intenzionato a salvare una donna tratta in arresto. Non sarà il caso di una donna ligia, considerando l'accusa di tentato omicidio verso la figlia. Andrea, dalla tempra etica e morale, sarà intenzionato a salvare qualsiasi persona bisognosa, senza operare una scelta sulla base di preconcetti stabiliti dalla società.

Chiunque ha diritto alla sanità pubblica. Primari e colleghi del policlinico non saranno d'accordo e andranno contro. Non sarà semplice per Andrea portare avanti la sua scelta, soprattutto perché avrà pressioni dall'inchiesta che lo vede colpevole. In questa fase, così difficile e delicata, Andrea potrà contare sull'affetto di Agnese.

Doc 2: Damiano vicino alla verità su Andrea

Nei prossimi due episodi della fiction, le anticipazioni svelano grosse novità sulle vicende degli altri personaggi che animano l’ospedale milanese. Damiano, dopo aver visto il certificato di Lorenzo, sarà sempre più vicino alla verità su Lorenzo: di conseguenza dovrà decidere da quale parte schierarsi.

Il padre di Cesconi starà poco bene, riceverà l'aiuto di Caruso, il quale gli chiederà un tornaconto. Riccardo riuscirà a vivere con Alba un week end lontano dal policlinico, ma non tutto andrà per il verso giusto. Gabriel, sempre più tormentato, lascerà Milano.

Doc nelle tue mani, la fiction che rende omaggio agli eroi della pandemia

Con tanta tristezza, l'ottavo episodio, ha ricostruito uno dei momenti più bui della nostra vita, marzo 2020. Gli ospedali saturi, le piazze vuote, il lockdown, una lotta per rimanere vivi. E poi il lavoro dei medici, smisurato, instancabile, una missione, turni di 15 ore, un sapere “fare squadra” che è stato fondamentale per riuscire a vivere alla paura del covid e per “non lasciare indietro nessuno”.

Gli ultimi due episodi di Doc, seppur molto forti, hanno trovato un ottimo riscontro del pubblico, registrando il 29 per cento di share. Il decesso di Lazzarin ha voluto veicolare un tributo ai medici, i veri eroi di questa bruttissima pandemia.