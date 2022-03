Nuova programmazione per Rai 1 nel mese di marzo 2022. Al seguito del gran finale di Doc - Nelle Tue Mani 2, che promette grossi colpi di scena nell'ultima puntata, seguirà in prime time la tredicesima stagione di Don Matteo, con protagonista per la prima volta Raoul Bova, che andrà a sostituire Terence Hill. Quest'ultimo andrà momentaneamente ''in pensione'', lasciandosi la possibilità di ritornare in pianta stabile nella fiction. La messa in onda della prima puntata è prevista probabilmente per il 31 marzo, sempre su Rai 1, alle 21:30.

Qualcuno cercherà di far fuori Don Matteo

Aumenta sempre più l’attesa per il debutto del tredicesimo capitolo di Don Matteo. Non tutti però, sono a conoscenza che la tredicesima stagione sarà differente dalle altre, considerato che Terence Hill sarà presente solo nelle prime cinque puntate, consegnando poi il successo della serie tv a Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Come deducibile dall'ultimo spot andato in onda su Rai 1, qualcuno attenterà alla salute del prete di Spoleto. In una delle prime scene, prossime in onda, si assisterà già al primo colpo di scena. Qualcuno vorrà male a Don Matteo e chi più che l'amico, da sempre fedele, nelle vesti del maresciallo Cecchini potrebbe difenderlo?

Il maresciallo compirà un gesto di estrema importanza, lo salverà da un colpo di arma da fuoco, l'obiettivo è fare fuori o destare paura in Don Matteo. Sta di fatto che Cecchini sacrificherà la propria persona per difendere l'amico fedele.

Don Matteo: in onda forse dal 31 marzo 2022

In attesa che le anticipazioni ufficiali del tredicesimo capitolo, vengano rilasciate, è ufficiale che Don Matteo 13 approderà in prime time o dal 24 o dal 31 marzo, andando a occupare la prima serata del giovedì.

La messa in onda ha subito un ritardo in seguito allo speciale Tg 1 guerra in Ucraina che ha generato la posticipazione del finale di Doc - nelle tue mani, con Luca Argentero. Anche nella tredicesima stagione ci saranno Maurizio Lastrico, Maria Chiara Giannetta, Nino Frassica con il ritorno di Flavio Insinna.

Terence Hill: il suo non è un addio e potrebbe ritornare

La notizia dell'addio di Terence Hill ha, sin da subito, destato preoccupazione nella LuxVide e nel pubblico che si è mobilitato per manifestare il proprio disaccordo.

Quello che svelano le Anticipazioni Tv è che il sacerdote di Spoleto saluterà il pubblico in maniera misteriosa e, soprattutto, senza fare alcun accenno a una papabile morte. Anzi, la misteriosa scomparsa sarà la trama narrante della fiction e coinvolgerà non solo i suoi fedeli amici, quanto Don Massimo, che subito indagherà. Ciò lascia a Terence Hill, come da lui stesso dichiarato, la possibilità di ritornare nelle vesti del prete più amato dal pubblico italiano.