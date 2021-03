Nel mondo dello spettacolo continua a tenere banco la love story nata da alcuni mesi tra l'attore Can Yaman e Diletta Leotta. La loro relazione appassiona milioni di fan, ma allo stesso tempo non mancano le critiche e i sospetti. Tra chi ha manifestato il suo disappunto c'è anche l'influencer Deianira Marzano che, attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram, non ha perso l'occasione per sottolineare alcuni suoi sospetti sulla storia d'amore tra l'attore e la conduttrice radiofonica. Deianira ha chiesto ai suoi fan come mai la giovane coppia, dopo aver pubblicato alcune foto, mentre erano insieme in maneggio, sia sparita dai social.

Deianira e i dubbi sull'amore tra Can e Diletta

Dopo diversi segnali che avevano fatto pensare ad una ipotetica frequentazione, Can e Diletta sono usciti allo scoperto con una foto pubblicata sui loro profili social. Dopo il grande chiacchiericcio sulla loro relazione, si sono diffuse alcune voci su una presunta convivenza e addirittura una proposta di matrimonio. Poco tempo fa infatti, proprio Diletta ha sfoggiato un anello che a molti fan ha fatto pensare ad una proposta di nozze da parte dell'attore turco. Sembrerebbe che Can abbia chiesto alla sua amata di diventare sua moglie con una corona dal valore di quaranta mila euro. Si vocifera che Diletta non abbia reagito in maniera positiva alla proposta delle nozze. La ragazza avrebbe infatti chiesto al suo amato ancora un po di tempo per riflettere.

Dopo il grande clamore che la coppia ha suscitato sul web, e in seguito alla pubblicazione di alcuni scatti che li hanno ritratti insieme, di Can e Diletta si sono perse le tracce. Questo dettaglio non è passato inosservato agli occhi dell'influencer Deianira Marzano che non ha mai smesso rivelare i suoi dubbi sulla veridicità di questo amore, scoppiato dal nulla.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

'Mai più visti insieme', ribadisce Deianira

A rompere il silenzio di Instagram è stata l'influencer Deianira Marzano che, attraverso delle storie ha ribadito: "Le sole volte in cui si sono visti Can e Diletta insieme sono state quelle pochissimi volte in cui hanno fatto le foto diffuse sui social. Ma dopo quello non si sono più visti, come possiamo definirli veramente una coppia".

Malgrado sul web continuano a spopolare tantissime notizie su una probabile convivenza e addirittura delle nozze, sta di fatto che l'attore e la giornalista radiofonica non si sono più fatti vedere insieme. La mancanza di stories legate alla loro vita quotidiana insieme, oppure delle foto, alimentano i sospetti di chi, come Deianira, pensa che questa non possa essere considerata una vera love story ma solo un'invenzione a favore dei giornali.