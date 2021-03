In un'intervista rilasciata a Fanpage, Stefania Orlando ha spiegato in quali rapporti si trova con Maria Teresa Ruta. La diretta interessata ha precisato che a due settimane dalla fine del Grande Fratello Vip 5, le due ex coinquiline non si sono ancora sentite. Stefania ha riferito di non avere condiviso alcune cose dette dalla 60enne, ma non per questo verrà buttato al vento quanto creato al reality show.

La versione di Stefania

All'interno della casa più spiata d'Italia, il trio Orlando-Zorzi-Ruta sembrava avere instaurato un ottimo feeling. Dopo la nomination di Tommaso ai danni di Maria Teresa, però, tra i tre coinquilini qualcosa è cambiato.

La mamma di Guenda Goria non solo ha lamentato di non essere stata messa al corrente della nomination, ma ha anche rimproverato Stefania di avere dato un pessimo consiglio a Zorzi.

Stefania Orlando in un'intervista ha ammesso di non essere ancora riuscita a sentire l'ex coinquilina: "Probabilmente ci vuole anche un periodo di detox da tutto quello che è successo". La showgirl romana ha precisato che la telefonata può partire sia da una che dall'altra. Dunque, se ancora non è avvenuta né da una né dall'altra è perché non c'è voglia di riconciliazione. Sebbene Stefania abbia ribadito di non avere nulla contro Maria Teresa, ha chiosato: "Ci sono state delle cose che ho letto che posso non avere condiviso". Tuttavia, la terza classificata al GF Vip 5 ha riferito che non sarà questo il motivo per cui le due ex coinquiline vanificheranno tutto quello che di bello hanno costruito nella casa di Cinecittà.

Sulla base di qaunto dichiarato Stefania Orlando ha lasciato trapelare uno spiraglio di luce: "Ci risentiremo sicuramente". Insomma, la 54enne ha spiegato che le due torneranno a parlare quando saranno più serene.

Zorzi potrebbe chiamare l'amica Orlando all'Isola

Durante l'intervista, Stefania Orlando è tornata a spendere delle parole di stima e di affetto per l'amico Tommaso Zorzi.

La diretta interessa si è complimentata per l'esordio del web influencer all'Isola dei Famosi nel ruolo di opinionista. A detta della 54enne, Tommaso è stato perfetto e non ha mai detto una parola fuori posto. Inoltre, Stefania è convinta che puntata dopo puntata Zorzi riuscirà a migliorare sempre di più fino ad arrivare a condurre un programma tutto suo.

A proposito di un programma condotto dal 25enne meghino, la showgirl ha menzionato il nuovo progetto di Tommaso sul web dedicato all'Isola. La moglie di Simone Gianlorenzi ha lanciato uno spoliler: "Credo che parteciperò come ospite in una puntata". Solo in un secondo momento Stefania ha dichirato che se Tommaso la inviterà, lei sarà felice di accettare.