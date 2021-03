Terminato il Grande Fratello Vip 5 i "vipponi" sono tornati in possesso dei loro profili social. Tommaso Zorzi in una diretta Instagram con Elisabetta Gregoraci sembrerebbe avere lanciato una stoccata all'ex fidanzato Iconize. Sebbene il diretto interessato non abbia mai fatto il suo nome, ha spiegato di non avere mai visto una figura di m... così grande.

La presunta frecciatina

Tommaso Zorzi ha spiegato ai suoi follower che una volta uscito dal Grande Fratello Vip, la sorella Gaia lo ha messo al corrente di tutto quello che è accaduto in sei mesi. Scendendo nel dettaglio, la giovane ha preparato un documento di power point con le notizie più "succose".

A quanto pare Gaia avrebbe inserito anche l'Iconize-gate: nei mesi scorsi, l'ex fidanzato di Tommaso aveva dichiarato nei salotti di Barbara d'Urso di avere subito un’aggressione omofoba. Solo in un secondo momento si è venuto a sapere che non c'era stato alcun pestaggio, ma bensì Iconize si era picchiato con dei surgelati. In una diretta Instagram con Elisabetta Gregoraci, il vincitore del Reality Show pare che abbia commentato l'accaduto finito al centro della cronaca rosa per svariate settimane.

Tommaso ha preferito non fare il nome del suo ex compagno, ma ha chiosato: "Una figura di m... così grande non me la ricordo". Secondo il web influencer, quanto fatto da Iconize potrebbe essere paragonato alla storia di Mark Caltagirone. Secondo i follower di Zorzi, le frasi di Tommaso sarebbero indirizzate all'ex fidanzato Iconize.

Dal momento che il diretto interessato non ha confermato o smentito, è giusto parlare solo di supposizioni.

Tommaso deluso dai like di Guenda Goria

In merito al Power Point di Gaia Zorzi, Tommaso in un'altra diretta Instagram con Andrea Zelletta e Giacomo Urtis ha ammesso di esserci rimasto male per il comportamento mostrato da Guenda Goria e Maria Teresa Ruta.

Il giovane con tono ironico ha spiegato di avere messo su un taglia e cuci con gli ex "vipponi".

Parlando con il medico chirurgo, il 25enne meneghino ha fatto sapere che Giacomo non è stato mai menzionato dalla sorella Gaia. Dunque, Urtis si sarebbe sempre comportato in modo rispettoso nei suoi confronti. Rivolgendosi a Zelletta invece, Tommaso ha esordito: "Falsa sei tu amore".

In un secondo momento Zorzi ha rincarato la dose: "Falsi sono alcuni amici ex concorrenti dopo quello che ho visto". A quanto pare il 25enne, non sembra avere gradito alcune esternazioni fatte da Maria Teresa Ruta. In merito a Guenda Goria invece, l'accusa è quella di avere messo dei like ad alcuni commenti contro di lui. Lo stesso web influencer ha chiosato: "Un like vale più di mille parole".