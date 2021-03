Mercoledì 3 marzo, Samantha de Grenet è stata ospite nel salotto di Pomeriggio 5. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato di non essere disposta a perdonare Antonella Elia. A detta della showgirl romana, non si possono attaccare le persone in modo gratuito.

Antonella vs Samantha

Tra Antonella Elia e Samantha de Grenet non corre buon sangue. Tutto è cominciato da una dura criticata dell'opinionista piemontese nei confronti della gieffina. Secondo Antonella, Samantha si sarebbe posta all'interno della casa di Cinecittà come un "bullo di quartiere".

Entrata nella casa per affrontare Samantha, Elia ha criticato anche l'aspetto fisico della showgirl.

Ma non è tutto, perché in occasione della semifinale quando Samantha è entrata nello studio Mediaset per parlare del suo percorso ha lasciato intendere di non volere più parlare con l'opinionista: "Una tigre non si gira per l'abbaiare di un cane".

Samantha: 'Da lei solo attacchi e cattiverie'

Ospite nel salotto di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha chiesto a Samantha de Grenet se fosse disposta ad avere un confronto con la showgirl piemontese. A quanto pare la diretta interessata sembra averci messo una pietra sopra: "Se la sento? Assolutamente no". In un secondo momento Samantha ha affermato che le due donne non si sono chiarite, non si sono più sentite dopo il reality show e molto probabilmente continueranno ad ignorarsi: "Non ho nessuna intenzione di avere chiarimenti o confronti con lei, non mi interessa".

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha precisato di non essersela presa più tanto sugli attacchi legati alla sua malattia, ma per una questione di principio. Samantha è convinta che quanto andato in onda sul piccolo schermo è stata una cosa gravissima. A detta della 50enne, Antonella Elia non deve permettersi di attaccare in modo gratuito le persone.

Inoltre, de Grenet ha fatto sapere che quando le due si sono scontrate in modo ruvido, Alfonso Signorini le ha chiesto scusa mentre Antonella continuava ad andarle contro.

'Cosa mi da fastidio? Lei'

Durante la chiacchierata Barbara D'Urso ha chiesto alla sua ospite quale sia stata la cosa che più le ha dato fastidio del comportamento di Antonella Elia.

Senza pensarci più di troppo, Samantha ha replicato: "Cosa mi ha dato fastidio? Lei". L'ex gieffina ha ribadito di avere ricevuto solamente attacchi e offese gratuite da parte della Elia.

La 50enne ha confidato che, per non scendere ai livelli dell'opinionista ha contato più volte fino a dieci per darsi una calmata. Infine, Samantha de Grenet ha precisato che non vuole assolutamente dire nulla ad Antonella Elia: "Le signore sanno quando stare zitte".