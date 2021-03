Lo scorso lunedì 1 marzo il Grande Fratello Vip è giunto al capolinea, ma i "vipponi" sono ancora al centro del clamore mediatico. In una diretta Instagram con Andrea Zelletta e Giacomo Urtis, Tommaso Zorzi ha ammesso di esserci rimasto male per alcuni like lasciati da Guenda Goria nei commenti dove si parlava male di lui.

Zorzi: 'Ho organizzato un po' di taglia e cuci'

Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il web influencer nella serata di mercoledì 3 marzo, ha avviato su Instagram una diretta con Andrea Zelletta e Giacomo Urtis. Il giovane ha aperto ironizzando: "Ho organizzato un taglia e cuci..." In un secondo momento, Tommaso ha spiegato che sua sorella Gaia ha creato un Power Point molto dettagliato in cui ha raccolto tutte le frasi dei fan e dei personaggi famosi.

Sulla base di quanto dichiarato Zorzi ha affermato: "Un like vale più di mille parole". Parlando con Giacomo, il vincitore del reality show di Canale 5 ha riferito che il suo amico non è mai stato menzionato. Dunque, si è comportato bene in sua assenza. Rivolgendosi a Zelletta, Tommaso ha ironizzato: "Falsa sei tu amore". Successivamente il web influencer meneghino ha ritrattato ed è tornato serio: "Falsi sono alcuni amici ex concorrenti dopo quello che ho visto". A quanto pare Tommaso Zorzi sembra avere visto dei commenti di Maria Teresa Ruta contro di lui. Ma non solo, il 25enne è venuto a conoscenza anche di alcuni like piazzati su Instagram da Guenda Goria in alcuni commenti dove si andava contro Tommaso.

La replica di Guenda

In occasione di una diretta con Radio Gossip News Italia, la figlia di Maria Teresa Ruta ha deciso di rispondere alle "accuse" di Zorzi.

Guenda Goria ha esordito: "Io di Tommaso ho sempre parlato bene e nessuno mi mette in bocca cose che non ho mai detto". L'ex gieffina ha spiegato che sui social spesso e volentieri mette cuoricini a tutti, anche ai suoi detrattori. Guenda ha precisato che potrebbe avere messo un like al post o al commento sbagliato, ma il suo non era un intento per attaccare l'ex coinquilino.

Durante la diretta Guenda ha elogiato il web influencer: "Tommaso è un fuoriclasse, è una persona a cui vogliamo molto bene". La figlia di Maria Teresa Ruta ha precisato che, insieme a sua mamma, se hanno detto delle cose contro il 25enne, è sicuramente perché facevano riferimento ad una precisa dinamica avvenuta al reality show. A detta di Guenda, lei e la madre, non hanno mai parlato male di Zorzi anche quando non ha utilizzato dei termini carini nei confronti di Ruta.

Dopo aver precisato che andrebbero fatte vedere anche le cose belle dette su Tommaso, Guenda ha ribadito di essere intenzionata a portare avanti l'amicizia con l'ex coinquilino.