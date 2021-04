Cresce l'attesa per la messa in onda della sesta puntata del serale di Amici 20, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. Le anticipazioni di questa nuova puntata rivelano che non mancheranno i guanti di sfida tra i concorrenti che sono rimasti in gara e che si sfideranno per riuscire a conquistare l'accesso alle prossime puntate dello show. I primi guanti di sfida sono stati già lanciati, come quello di Anna Pettinelli, che ha proposto lo scontro artistico tra Aka7even e Tancredi.

Anticipazioni Amici 20, sesta puntata serale: guanto di sfida tra Aka7even e Tancredi

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla sesta puntata del serale di Amici 20 rivelano che questa volta Aka7even metterà da parte la sfida contro il temutissimo Sangiovanni, per scendere in campo contro Tancredi.

A proporre la sfida tra i due giovani cantanti è stata Pettinelli, la quale ha chiesto loro di sfidarsi su un pezzo obbligatoriamente allegro e popolare, vale a dire la sigla dei cartoni animati.

La prof, infatti, ha dato loro la possibilità di scegliere tra tre brani che sono dei veri cult del mondo dei cartoni. Trattasi di Tiger man, Occhi di gatto e Jeeg Robot.

Sia Aka7even che Tancredi dovranno scegliere il pezzo con il quale esibirsi nel corso della sesta puntata di Amici 20 in programma sabato 24 aprile su Canale 5 (ma registrata giovedì 22).

Celentano propone la sfida tra Serena e Samuele

Un altro guanto di sfida, per il nuovo appuntamento con lo show di Maria De Filippi, è quello che è stato proposto dalla prof Alessandra Celentano, la quale ha chiesto a Serena di scendere in campo contro Samuele.

Per Celentano Serena, in queste settimane di permanenza all'interno della scuola di Amici 20, ha dimostrato di essere una ballerina versatile e di sapersi cimentare nell'esecuzione di stili diversi. Cosa che, al contrario, non avrebbe dimostrato Samuele.

Proprio per questo motivo ritiene che per Samuele sia giunto il momento di cimentarsi in qualcosa di diverso e durante la sesta puntata del serale potrà finalmente mettersi in gioco con questo nuovo guanto di sfida.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La produzione propone una comparata ballo: anticipazioni Amici 20 sesta puntata

Le anticipazioni sulla sesta puntata in onda sabato 24 aprile su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio non solo per i nuovi guanti di sfida, ma anche per nuove prove comparate.

La produzione di Amici 20, infatti, ha assegnato una comparata di ballo ad Alessandro, Samuele e Serena: i tre ballerini dovranno cimentarsi in una coreografia sulle note di Need you tonight degli Inxs.