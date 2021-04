Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con il serale di Amici 20 e in vista della quinta puntata, in onda sabato 17 aprile, i concorrenti si preparano ad affrontare al meglio le sfide previste. Le anticipazioni ufficiali rivelano che, anche questa settimana, lo show ideato e condotto da Maria De Filippi verrà registrato: giovedì 15 aprile i concorrenti si ritroveranno in studio per le nuove manche, al termine delle quali un altro concorrente in gara dovrà dire addio per sempre al sogno di poter accedere alla finalissima di questa edizione.

Tra i guanti di sfida ce ne sarà uno particolarmente atteso, proposto da Rudy Zerbi.

Amici 20, anticipazioni quinta puntata: Sangiovanni sfiderà Aka7even e Tancredi

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quinta puntata del serale di Amici 20 rivelano che ancora una volta Rudy Zerbi ha deciso di mettere alla prova il team guidato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Zerbi ha scelto di far scendere in campo Sangiovanni (pupillo del suo team) per una sfida attesissima contro Aka7even e Tancredi.

I tre allievi della scuola dovranno cimentarsi sulla preparazione di "Una donna per amico", il brano di Lucio Battisti considerato uno dei più popolari della musica italiana.

"Tutti e tre i concorrenti scrivono le proprie canzoni e fanno della scrittura il loro punto forte (qualcuno con successo qualcun altro meno)" ha sottolineato Zerbi nel comunicato in cui rivelava la sua intenzione di sfida per questa quinta puntata del serale.

'Sarà un'occasione per misurarsi con la scrittura' dice Rudy Zerbi

"Questo guanto di sfida è una nuova occasione per misurarsi con la scrittura su un brano che va rispettato e non snaturato" ha dichiarato Zerbi, aggiungendo poi che le barre che scriveranno in vista di questa sfida dovranno riguardare il tema della donna e del rispetto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Le anticipazioni sulla quinta puntata del serale di Amici 20 rivelano che potrebbe esserci anche un altro guanto di sfida che, questa volta, dovrebbe veder protagonisti i professori stessi della scuola.

Arisa e Lorella Cuccarini, infatti, hanno sfidato i "rivali" Alessandra Celentano e Rudy Zerbi in una prova da mettere in scena durante la quinta puntata del serale.

Arisa e Cuccarini sfidano Zerbi e Celentano alla quinta puntata di Amici 20

L'idea non ha entusiasmato per nulla la professoressa Celentano, mentre Zerbi cercava di convincerla a cambiare idea e quindi a mettersi in gioco.

Nel corso della quinta puntata ci sarà anche un'altra sfida che vedrà contrapposti Deddy contro Raffaele. A chiederla è stato Rudy Zerbi.

Raffaele non è apparso entusiasta, ma Arisa lo ha motivato a non scoraggiarsi e gli ha suggerito di esibirsi sulle note de "Il blu dipinto di blu" di Modugno.