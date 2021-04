Il serale di Amici 20 continua ad essere dominato dalle diatribe che vedono protagoniste Lorella Cuccarini ed Alessandra Celentano. Tra le due professoresse di ballo non corre buon sangue e, in diverse occasioni, non se le sono mandate a dire avendo delle opinioni completamente differenti sui concorrenti in gara quest'anno. In queste ore anche Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi, che dice di tifare Cuccarini.

Maurizio Costanzo tifa Lorella Cuccarini

Nel dettaglio, tra le pagine della sua rubrica sulla rivista "Chi", un lettore ha chiesto a Maurizio Costanzo cosa ne pensasse di questa guerra intera tra Lorella e Alessandra durante il serale di Amici 20.

"Sono diverse, hanno interessi diversi, una storia artistica diversa" ha precisato subito Maurizio Costanzo parlando delle due insegnanti dello show ideato e condotto da Maria De Filippi.

"Non mi piace dire se sto da una parte o dall'altra" ha proseguito ancora il giornalista che, tuttavia, alla fine ha ceduto ed ha confessato chi è la sua preferita.

'Tifo Lorella' ammette il marito di Maria De Filippi

"Se proprio mi obbligate, tifo per Lorella. Ma non vi dirò perché" ha ammesso Costanzo che così si è schierato contro la prof Alessandra Celentano, ammettendo di essere dalla parte della Cuccarini.

Insomma una presa di posizione a tutti gli effetti quella di Costanzo che, tuttavia, ha preferito non sbilanciarsi più di tanto in merito ai motivi che lo spingono a fare il tifo per la showgirl entrata quest'anno a far parte del team di insegnanti della scuola più famosa d'Italia.

Sabato 10 aprile la quarta puntata del serale di Amici 20 su Canale 5

Intanto si avvicina la messa in onda della quarta puntata del serale di Amici 20 in programma questo sabato 10 aprile in prime time su Canale 5. Anche questa volta, però, lo show verrà registrato in anticipo: giovedì 8 aprile sono previste le riprese del nuovo appuntamento.

Lo show, quindi, si avvicina verso il giro di boa e per gli allievi che sono rimasti in gara diventerà sempre più importante dimostrare il proprio talento alla giuria e al pubblico da casa, con la speranza di poter accedere alla finalissima che sarà trasmessa in diretta tv a metà maggio e porterà alla proclamazione del vincitore assoluto di questa ventesima edizione.

Ad oggi, tra i super favoriti per la vittoria finale continua ad esserci il cantante Sangiovanni, che ha conquistato il pubblico con il suo stile e la sua voce. Riuscirà ad avere la meglio e a portarsi a casa la medaglia d'oro di questa edizione? Lo scopriremo nelle prossime settimane.