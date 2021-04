L'attrice Nina Soldano ha annunciato che presto tornerà a Un posto al sole nei panni di Marina Giordano. Il suo personaggio, infatti, aveva lasciato la soap a inizio anno, ma ora è pronta a tornare con nuove appassionanti storie. Proprio in questi giorni la Soldano si è unita di nuovo al cast ma, per ora, non è ancora nota la data precisa del suo ritorno. Intanto sta già incuriosendo tutti i fan con alcuni filmati pubblicati sul suo profilo Instagram. Dopo Pasqua ha mostrato in alcune Storie il suo arrivo sul set, felice e carica per girare nuove scene.

L'annuncio ufficiale

Marina Giordano presto tornerà a Palazzo Palladini. Nel giorno di Pasquetta, la sua interprete Nina Soldano ha annunciato la notizia con un post sul suo profilo Instagram sorprendendo tutti i fan. Nello scatto, Soldano ha in mano nuovi copioni e nella didascalia ha usato l'hashtag ciaksigira.

Poi, all'alba, ha mostrato nelle Storie il suo arrivo nel camerino degli studi della Rai a Napoli. Più tardi, ha pubblicato altri filmati direttamente dalla terrazza di Palazzo Palladini, il luogo principale delle vicende dei protagonisti di Un posto al sole; nel filmato l'attrice scherza insieme al collega Maurizio Aiello, che interpreta il suo antagonista Alberto Palladini. Anche Patrizio Rispo, il mitico portiere del palazzo, ha mostrato il ritorno di Marina sul set.

L'abbandono di Marina Giordano

A inizio gennaio, Soldano aveva salutato i suoi fan con un post in cui ha scritto: "L'uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina tornerà e quando, io questo ancora non lo so, l'unica certezza è la sua partenza". Infatti, nell'ultima scena la Giordano aveva detto addio a Roberto Ferri, l'uomo con cui ha condiviso amore, tradimenti e vendetta, per trasferirsi a Londra insieme al suo compagno Fabrizio.

Nina Soldano è nel cast da ben 18 anni e, quindi, questa sua partenza ha scatenato le proteste dei fan affezionati. A tal proposito, Nina Soldano ha dichiarato: "Ho sorriso quando la notizia ha mandato in cortocircuito il web". Marina è un personaggio molto amato per i due lati del suo carattere: è apparentemente perfida e spietata ma, allo stesso tempo, è fragile e dolce; per questo, anno dopo anno, ha conquistato tutto il pubblico.

Per non perdere il filo

Nelle puntate degli ultimi giorni, Roberto Ferri, con cui Marina da anni ha un rapporto tormentato, l'ha chiamata spesso e le ha mandato molti messaggi per chiederle di tornare in questo momento in cui i cantieri che gestisce stanno attraversando un periodo di crisi. Fino adesso Marina ha sempre risposto in modo negativo, cercando di fargli capire che non avrebbe ottenuto nessuno aiuto da parte sua.

Infatti, Marina era stata vittima di un piano perfido di Roberto Ferri che voleva riprendere il potere dei cantieri a tutti i costi. Così, dopo inganni e sotterfugi, era riuscito a raggiungere il suo obiettivo. Ora, però, Roberto Ferri è sotto pressione a causa dei sabotaggi che stanno mettendo a dura prova il suo lavoro e quello degli operai.

Per ora non si sanno ancora dettagli precisi sulla data in cui vedremo di nuovo Marina a Palazzo. Però, come spesso raccontano gli attori, le puntate che vediamo nel presente vengono registrate circa 3 settimane prima. Quindi, facendo due calcoli in base a questa ritualità, non dovrebbe mancare troppo tempo al grande rientro in scena di Marina Giordano.