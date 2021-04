La gara ad Amici 20 entra sempre di più nel vivo e per i concorrenti che sono rimasti in gara è tempo di rimproveri. Questa volta, a finire sotto accusa, sono stati i ballerini del talent show di Maria De Filippi che sono rimasti in gara, i quali si sono beccati un duro rimprovero da parte della conduttrice stessa del programma di Canale 5. Questa settimana, infatti, i concorrenti dello show sono stati convocati per una gara che sarebbe stata giudicata dagli spettatori da casa, ma all'ultimo momento la De Filippi ha cambiato idea nei confronti dei ballerini annullando la loro sfida e accusando di aver mancato di rispetto alla produzione.

Durante il daytime del 28 aprile, Giulia Stabile è apparsa particolarmente provata dalle parole della conduttrice.

Il duro rimprovero di Maria De Filippi ai ballerini di Amici 20

Nel dettaglio, i ballerini di Amici 20 erano stati convocati in studio ad una certa ora per sostenere questa nuova sfida solo che Giulia, Serena e Alessandro si sono presentati in netto ritardo rispetto all'orario concordato, e a quel punto Maria De Filippi non ci ha pensato su due volte ad annullare la gara.

La conduttrice, infatti, non ha nascosto la sua amarezza per il comportamento degli allievi, accusandoli di aver mancato di rispetto nei confronti di tutta la produzione e delle persone che erano pronte in studio all'orario stabilito per registrare la sfida.

A quel punto, quindi, la padrona di casa li ha rispediti direttamente in casetta e gli ha impedito di esibirsi e quindi di sottoporsi al giudizio del pubblico che segue il talent show che si sta avviando verso il gran finale di questa edizione.

'Non ho mai pensato che non siete educati' ammette la De Filippi dopo la sfuriata

Durante la puntata del daytime di Amici 20 trasmessa questo pomeriggio su Canale 5, la De Filippi ha fatto convocare di nuovo tutti i ballerini in studio per una nuova convocazione importante.

"Quando vi dico che annullo la gara, lo dico non pensandolo però lo dico perché voi capiate. Tutto qua. Ma non ho mai pensato che voi non siete educati. A volte non vi rendete conto di tutto quello che c'è dietro", ha ammesso la De Filippi.

Giulia Stabile provata dalle parole di Maria ad Amici

Tra tutti, colei che è apparsa particolarmente provata dal duro rimprovero della conduttrice è stata la giovane Giulia Stabile, la ballerina di soli 18 anni del team guidato da Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

La giovane concorrente, infatti, è apparsa fortemente dispiaciuta e quasi in lacrime dopo l'attacco della padrona di casa di Amici 20.

Per fortuna, però, alla fine Maria è tornata di nuovo sui suoi passi e ha dato ai ballerini la possibilità di sfidarsi nel corso della puntata del daytime di questo pomeriggio.