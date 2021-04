La mamma di Giulia Stabile, la ballerina di Amici di Maria De Filippi, ha raccontato alcuni retroscena riguardanti il passato della figlia, confessando che la ragazza è stata vittima di bullismo quando frequentava le scuole medie. Non sono mancate parole di apprezzamento su Sangiovanni, il fidanzato della figlia.

La mamma di Giulia sul passato della figlia:"Vittima di bullismo'

Susi Castaner, la madre di Giulia Stabile, ha rivelato che la figlia in passato è stata vittima di gravi episodi di bullismo, legati alla sua passione per la danza. Nel dettaglio, la mamma della ballerina, ha raccontato sul settimanale DiPiú che Giulia, all'età di 11 anni, venne scelta per il programma di Antonella Clerici 'Ti Lascio una canzone' e di come la popolarità che ne conseguì, non venne vista di buon occhio dai suoi compagni di classe e dagli insegnanti.

Da quel momento, Giulia fu vittima di episodi spiacevoli, uno dei quali, come raccontato dalla signora Susi, ha visto Giulia tornare a casa in lacrime dopo che i compagni le avevano tagliato una giacca. In tutto questo, i professori, pare non siano intervenuti ed anzi avrebbero rimproverato l'allora 11enne Giulia per il fatto di non riuscire ad integrarsi con i compagni.

Giulia Stabile, dopo gli episodi di bullismo spicca il volo ad Amici 20

Il passato complicato di Giulia raccontato dalla mamma Susi fa comprendere meglio il carattere della ballerina che, nella scuola di Amici, si è fatta amare e apprezzare da tutti. Allieva di Veronica Peparini, la ragazza riesce a coinvolgere pubblico e giuria in tutte le due esibizioni ed a catturare la simpatia di tutti grazie alla sua risata spontanea e travolgente.

Gli episodi di bullismo sono per fortuna in lontano ricordo ed ora l'allieva di Amici 20, insegue il sogno di vincere il Talent di Maria De Filippi e spiccare il volo nel mondo della danza. Proprio nel day time di ieri, i telespettatori l'hanno vista vincere la sfida di ballo giudicata da Kledi Kladiu, ballerino e coreografo venuto alla ribalta anni fa proprio grazie ad Amici di Maria De Filippi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il premio come vincitrice, consentirà alla 19enne ballerina di partecipare all'evento in onore di Carla Fracci che si sta organizzando per il prossimo 26 agosto.

La mamma di Giulia sulla storia con Sangio: 'Mi sembrano felici'

Sempre sul settimanale DiPiù, la madre di Giulia Stabile ha commentato il rapporto d'amore tra la figlia e Sangiovanni, nato proprio all'interno della Scuola di Amici.

Per la ballerina, Sangiovanni rappresenta il primo fidanzato, il primo a cui ha dato un bacio. Su questo amore della figlia, la signora Susi ha dichiarato: "Non so quanto durerà tra loro, ma spero che continuino a vedersi e a frequentarsi", per poi aggiungere: "Mi sembrano davvero felici".