Tra i protagonisti di questa edizione del serale di Amici 20 vi è sicuramente il giudice Stefano De Martino. Tornato in trasmissione dopo essere stato prima un allievo e successivamente un professionista, quest'anno Stefano ha il compito di giudicare le esibizioni dei concorrenti e non sono passati inosservati i suoi giudizi sempre positivi nei confronti della ballerina Martina Miliddi, che più volte è stata criticata aspramente dalla prof Alessandra Celentano. In queste ore, infatti, si continua a vociferare che tra Stefano e la ballerina di Amici possa esserci addirittura un flirt in corso.

Voci di flirt in corso tra Stefano De Martino e la ballerina Martina di Amici 20

Nel dettaglio, Martina Miliddi è stata una delle concorrenti più bersagliate di questa edizione. Più volte, infatti, è stata "messa alla berlina" dalla prof Celentano, la quale non si è fatta problemi nel dire che per lei Miliddi non meritava l'accesso alla fase serale dello show.

Critiche in diverse occasioni non sono piaciute a Stefano De Martino, il quale pubblicamente ha assunto la difesa di Martina. La reazione della Celentano non si fece attendere al punto da "rinfacciare" a Stefano che stesse votando "con gli ormoni" a favore di Martina.

Ma qual è la verità dei fatti? Inutile dire che i numerosi fan che seguono il serale di Amici hanno ipotizzato che tra Stefano e la ballerina potesse esserci addirittura un flirt in corso.

Un rumor che si è fatto sempre più insistente in rete e sui social anche se, fino a questo momento, Stefano De Martino non ha mai smentito ne tantomeno confermato il suo possibile interesse nei confronti di Martina.

Al contrario, invece, la Miliddi subito dopo l'eliminazione dal serale di Amici ha subito iniziato a seguire De Martino su Instagram con tanto di "like" anche all'ultimo post che l'ex marito di Belen Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Durante una diretta social con i fan, invece, in tanti hanno chiesto a Martina la verità in merito a queste voci legate al suo rapporto con Stefano, ma la ballerina ha preferito non leggere e di conseguenza non rispondere a tali quesiti "spinosi".

Martina Miliddi conferma la rottura con Aka7even: la storia è già finita

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, questo pomeriggio Martina sarà ospite in studio a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin dove avrà modo di parlare della sua relazione nata nella scuola di Amici 20 con il cantante Aka7even.

Miliddi, per la prima volta farà chiarezza e ammetterà che la sua storia con Aka7even è ufficialmente terminata all'interno della scuola e che adesso intende pensare al suo futuro.