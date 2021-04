Martina Miliddi al serale di Amici continua a dividere l'opinione sul web: da un lato c'è chi pensa che l'allieva non meriti di essere all'interno del programma, mentre dall'altro c'è chi la sostiene. Intervenuto su Instagram, l'ex allievo del talent Luca Favilla ha espresso il suo parere. Il 26enne, ha invitato i detrattori dell'allieva del team Cuccarini-Arisa a non fornire giudizi negativi.

Le parole di Favilla

Luca Favilla in passato ha partecipato ad Amici. In queste ore, tra le stories di Instagram ha deciso di postare una sua foto accompagnata da un giudizio su Martina Miliddi.

Il 26enne ha esordito: "Mi fa sorridere che le persone commentano in modo offensivo un ballerino piuttosto che un cantante". Secondo Luca, alcuni avrebbero espresso dei commenti senza conoscere il mondo della danza, senza mai essere stati su una pista da ballo, senza tenere conto delle ore di allenamento di un ballerino o senza pensare allo strees e alle ansie che pervadono un allievo prima di una gara. Per Favilla, è inaccettabile che certe persone ottengano sui social moltissimi like. L'ex allievo di Amici ha lanciato una sorta di appello: "Se non vi piace un qualcosa ditelo, ma non offendete e non gettate fango addosso a una persona che non conoscete".

Nel proseguo del messaggio, Luca Favilla ha spiegato che chiunque non sia del settore non può e non deve permettersi di giudicare un ballerino o un ballo.

Il 26enne ha sostenuto che nessuno ha chiesto alle persone di esprimere a tutti i costi il loro giudizio. Infine, il diretto interessato ha chiuso con una provocazione: "Ammettete i vostri pensieri, ma limitatevi a quello che sapete e non divulgate l'ignoranza".

Il commento di Valentin Dumitru

Luca Favilla non è il primo ballerino ad avere preso una presa di posizione nei confronti di Martina Miliddi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nell'ultimo post pubblicato su Instagram, anche Valentin Dumitru ha espresso il suo parere sull'allieva del serale di Amici. Valentin da ex allievo di Amici - ha partecipato alla 19^ edizione nella disciplina latino americano - ha spiegato che Martina ha superato un casting per essere nella scuola di Maria De Filippi, dunque nel bene o nel male svolge il suo percorso.

A tutti i detrattori della 20enne, il danzatore ha fatto notare che Martina potrebbe essere una loro figlia o una persona cara. Secondo il giovane, si può criticare Miliddi ma non bisogna mai dare dei giudizi troppo duri. Inoltre, l'ex allievo della scuola più famosa d'Italia ha chiosato: "È una ragazza che vuole crescere nella vita come tutti noi". A detta di Dumitru, Martina Miliddi nella sua disciplina ha ancora molto da imparare, ma non merita certi giudizi.