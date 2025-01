In occasione della 22^ puntata del Grande Fratello, c'è stato un botta e risposta tra Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso. In seguito alle critiche ricevute dall'ex coinquilina, la 37enne leccese non è riuscita a trattenere le lacrime e si è sfogata con Stefania Orlando: "È cattiva. Il suo è voler per forza distruggere le persone, non ci sto, perché non sono abituata a questo".

Lo sfogo di Amanda Lecciso

Dopo essersi ritirata dal GF, Jessica Morlacchi è tornata nella casa per togliersi qualche sassolino dalla scarpa su Helena Prestes e Luca Calvani.

Ma non solo, perché sul finale di puntata dallo studio Morlacchi ha avuto qualcosa da ridire anche nei confronti di Amanda Lecciso: "È una mia ex amica. Quando eravamo a tavola e tu hai visto tutta la scena, perché non hai detto nulla quando hai visto che Helena mi toglieva il pane dalle mani? Poi, però, sei andata a dire che eri imbarazzata per quanto accaduto". La 37enne si è difesa: "Io ho rimproverato Helena, ma in disparte. L'ho criticata per tante cose".

Ripensando al diverbio avuto con Jessica, Amanda ha accusato il colpo ed è scoppiata in lacrime: "È roba gratuita. Quello che ha detto non serve a niente, visto che ormai è fuori. È cattiva, questa è la verità. È cattiveria. È voler per forza distruggere le persone.

Non ci sto, non è un gioco che mi piace perché diventa un gioco sporco, al massacro. Tutto questo perché mi sono avvicinata a Luca. Lei non ha avuto il coraggio di dirmelo quando era qui dentro".

— 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) January 14, 2025

Il confronto tra Morlacchi, Calvani e Prestes

In apertura di puntata, Jessica Morlacchi è tornata nella casa e si è confrontata con Helena: "Mi ha fatto male rivedere il video, perché sono caduta nella trappola e non ho resistito alle tue provocazioni.

Ringrazio di essere cambiata, altrimenti avrei reagito al tuo stesso modo".

Successivamente l'ex concorrente ha visto Calvani e l'ha accusato di averla illusa: "Il pubblico ha visto tutto. Tu mi hai abbindolata e con i tuoi atteggiamenti qualsiasi donna ci sarebbe caduta".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X diversi utenti hanno criticato il comportamento di Morlacchi nei confronti di Amanda Lecciso.

Un utente ha scritto: "Amanda lascia perdere. Jessica è solo una persona cattiva e bugiarda". Un altro ha aggiunto: "Lecciso si dimostra sembra lucida e obiettiva nel commentare le dinamiche". Tra gli utenti c'è chi ha consigliato ad Amanda di essere superiore e chi ha commentato: "Hai fatto bingo. Jessica ha iniziato ad avercela con te, perché ti sei avvicinata a Luca e perché hai smesso di far parte della suo cerchio magico". Tra gli utenti, però, c'è anche chi ha criticato Amanda: "Sei una falsa".