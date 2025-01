Al termine della 22^ puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 13 gennaio, c'è stato uno screzio tra Lorenzo Spolverato e Luca Calvani. In particolare, quest'ultimo ha chiesto al coinquilino di smetterla di giudicare gli altri e fare chiarezza sulle sue frequentazioni. Dal canto suo il 28enne milanese ha tagliato corto: "Non ho mai frequentato guru della Moda".

Botta e risposta tra Luca e Lorenzo

Per capire il motivo del botta e risposta tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato è bene fare un passo indietro.

Durante la diretta, Jessica Morlacchi è tornata nella casa e ha accusato Luca di aver ricevuto un biglietto da Enzo Paolo Turchi in cui veniva esortato ad avvicinarsi a Helena Prestes in quanto preferita dal pubblico.

Nel post puntata Lorenzo ha ripreso l'argomento e ha punzecchiato Calvani: "Tu neghi quello che ha detto Jessica, ma nessuno di noi può sapere la verità". Irritato dalle insinuazioni del 28enne milanese, Luca ha replicato incalzando Lorenzo: "Pensa alle tue cose non chiarite, come chi è il guru della moda". Anziché glissare Spolverato ha fatto chiarezza sulla sua vita privata: "Ho lavorato per brand importanti, ma non ho mai frequentato guru della moda". Il concorrente ha poi spiegato di aver ricevuto diverse proposte, ma non ha mai accettato. Dunque Lorenzo non si capacita come possano essere usciti determinati pettegolezzi di gossip sul suo conto.

Le dichiarazioni del 'guru della moda'

Alfonso Signorini aveva chiesto spiegazioni a Lorenzo Spolverato sul "guru della moda".

Sebbene il conduttore non abbia mai approfondito tale vicenda, sulla pagine del settimanale Nuovo Tv in un'intervista uscita a dicembre lo stesso Saro Mattia Taranto ha rilasciato delle dichiarazioni in merito: "Lorenzo mi ha accompagnato a casa e in auto c’è stato un bacio tra di noi molto passionale e sentito". Il diretto interessato ha poi spiegato i motivi che l'hanno portato ad interrompere la conoscenza con il 28enne: "Lorenzo con le sue arie intestinali ha soffocato la magia".

GF: Morlacchi contro Calvani

Ieri, 13 gennaio, Jessica Morlacchi è tornata nella casa del GF e ha avuto un confronto con Luca Calvani.

L'ex concorrente ha accusato il coinquilino di averla illusa con i suoi atteggiamenti ambigui: "Qualunque donna si sarebbe fatta abbindolare". Inoltre l'ex gieffina ha sostenuto che Luca ha praticato auto erotismo mentre lei era nel suo letto.

Infine, Jessica ha detto all'attore toscano di essersi avvicinato ad Helena Prestes solamente dopo aver ricevuto delle dritte da Enzo Paolo Turchi: "Su un foglietto ti ha scritto di avvicinarti a Helena. Hai cambiato preferito del pubblico".