Prosegue l'appuntamento del martedì con Amici Specials, il format visibile su Amazon Prime, di cui il 27 aprile è andata in onda una nuova puntata. Gli allievi della scuola di Maria De Filippi che sono rimasti in gara hanno avuto modo di confrontarsi con due ex concorrenti del talent show che oggi sono dei professionisti a tutti gli effetti. Trattasi dei ballerini Elena D'Amario e Giuseppe Giofrè, i quali hanno tracciato un bilancio della loro vita dal punto di vista professionale ma anche sentimentale.

Elena e Giuseppe si raccontano nella puntata di Amici Specials del 27 aprile

Elena D'Amario ha parlato ai concorrenti di Amici 20 la sua lunga esperienza nella Parsons Dance, una delle compagnie più famose al mondo.

In un primo momento l'avventura di Elena doveva durare solo pochi mesi, ma alla fine è andata avanti per ben 9 anni.

Giuseppe, invece, ha ammesso che la prima a credere fortemente in lui è stata la sua mamma che lo ha spinto a non mollare e ad andare avanti, inseguendo il suo sogno di diventare un ballerino professionista.

Un sogno che Giuseppe ha coronato nel momento in cui è stato scelto per entrare a far parte del cast di Amici e alla fine ne è uscito vincitore. Da quel momento in poi, la sua carriera non si è più fermata e ha lavorato con le più importanti popstar internazionali, tra cui Taylor Swift e Jennifer Lopez.

Le domande di Aka7even sull'amore per Elena e Giuseppe Giofrè

Con la Swift, Giuseppe ha svelato di aver fatto il giro del mondo per il tour musicale e grazie a questa collaborazione ha conquistato anche un prestigioso MTV Awards.

E poi, ancora, nel corso della nuova puntata di Amici Specials del 27 aprile, i due ballerini professionisti del talent show di Maria De Filippi, hanno risposto anche alle domande dei concorrenti.

In particolar modo, Aka7even ha chiesto a Elena e Giuseppe come facessero a far conciliare la carriera professionale con la vita privata, dato che sono sempre in giro per il mondo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"È una cosa importante, fondamentale" ha ammesso Elena parlano proprio del ruolo dell'amore nella sua vita. Al tempo stesso, però, non ha nascosto che per intraprendere questo tipo di carriera ha fatto una scelta ben precisa: metterlo da parte per concentrarsi anima e corpo sul lavoro.

Il rapporto con le famiglie

Anche Giuseppe ha parlato dei suoi trascorsi sentimentali, ammettendo che nel momento in cui è stato lasciato ha sofferto moltissimo ma è sempre andato avanti per la sua strada, consapevole del fatto che con la danza avrebbe ottenuto grandi soddisfazioni.

E parlando delle difficoltà che hanno incontrato, andando via di casa a soli 18 anni per inseguire il loro sogno, Giuseppe e Elena non hanno nascosto di aver sofferto.