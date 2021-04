In occasione della 12^ puntata dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 26 aprile su Canale 5, Daniela Martani ha perso le staffe con Francesca Lodo e Gilles Rocca. Scendendo nel dettaglio, l'ex naufrago dopo avere seguito le dinamiche della diretta, ha attaccato la showgirl per avere nominato Miryea anziché il 38enne romano.

Il precedente

In settimana Francesca Lodo e Gilles Rocca sono stati protagonisti di alcune scaramucce, tanto che la showgirl aveva invitato il suo compagno d'avventura a portarle rispetto. Ma non è tutto, durante la puntata di lunedì 26 aprile, Gilles si è rifiutato di fare baciare sott'acqua la showgirl: se la coppia avesse vinto contro Awed-Manuela e Matteo-Vera, avrebbe vinto un piatto di pasta all'amatriciana.

Tornata in Palapa, la showgirl è scoppiata in lacrime. Incalzata da Ilary Blasi, Francesca ha spiegato di non avercela con Rocca ma di non avere capito il suo atteggiamento.

L'attacco dell'ex naufraga

Dopo essere stata eliminata al televoto, Daniela Martani ha continuato a seguire le dinamiche dell'Isola dei Famosi. Martani sui social non ha risparmiato delle frecciatine a Gilles Rocca, Andrea Cerioli e Francesca Lodo. Durante la 12^ puntata, l'ex isolana ha ribadito il suo pensiero. Tutto è successo al momento delle nomination, quando Francesca ha deciso di nominare Miryea Stabile. In studio, Daniela Martani si è mostrata nervosa e, incalzata dalla padrona di casa, ha spiegato il suo punto di vista: "Francesca Lodo è una falsa".

Senza mezzi termini, la 47enne ha sostenuto che la showgirl non abbia nominato Rocca perché non ne avrebbe avuto il coraggio: "Questa ragazza ha paura di Gilles". A detta dell'ex concorrente, quanto accaduto sarebbe una cosa vergognosa. Francesca, dopo avere pianto a causa del ritiro del 38enne, avrebbe dovuto mandarlo in nomination.

'Siete un clan'

Nel corso del suo intervento, Daniela Martani si è rivolta sia a Gilles Rocca che a Francesca Lodo. Per quanto riguarda l'attore romano, l'ex naufraga lo ha invitato a lasciare il reality show se realmente ha problemi: "Il suo atteggiamento è inqualificabile". L'ex letterina invece, si dovrebbe vergognare per il modo di porsi nei confronti delle concorrenti donne.

La 47enne non ha affatto accettato che Lodo abbia nomination Miryea, perché verso di lei è sempre stata educata e carina. Al contrario, Gilles non avrebbe avuto questo atteggiamento nei suoi confronti: "Per come ti ha trattata non lo nomini?". Dopo avere detto di vergognarsi per Francesca, Martani ha tagliato corto: "Siete vergognosi, siete un clan". L'intervento di Daniela Martani ha ottenuto la standing ovation dei presenti in studio.