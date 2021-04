Prosegue l'appuntamento con L'Isola dei Famosi e le anticipazioni ufficiali legate alla programmazione del reality show condotto da Ilary Blasi rivelano che questo giovedì 15 aprile andrà in onda la seconda puntata settimanale. Contrariamente a quanto accaduto la scorsa settimana, quando c'è stato un turno di stop, il reality show tornerà in onda anche di giovedì ma la puntata in onda in prime time non sarà in diretta come accade di consueto. Lo show di Ilary Blasi, infatti, verrà registrato nel pomeriggio.

L'Isola dei famosi anticipazioni 15 aprile: la puntata sarà registrata in anticipo

Nel dettaglio, al termine dell'ultima puntata de L'Isola dei famosi 2021 di questa settimana, la padrona di casa ha aperto il televoto per decidere il nome del concorrente da salvare tra Valentina Persia, Fariba e Roberto Ciufoli.

A differenza di quanto è accaduto nel corso di queste settimane, il nuovo televoto non verrà chiuso durante la puntata serale dell'Isola ma al termine del daytime dell'Isola trasmesso giovedì 15 aprile su Canale 5.

Il motivo? Questa seconda puntata settimanale del reality show di Ilary Blasi verrà registrata proprio nel pomeriggio di giovedì e quindi non sarà trasmessa in rigorosa diretta televisiva a partire dalle 21:30 circa.

Il motivo della registrazione è legato all'Isola dei famosi spagnola

Anche questa settimana, infatti, la produzione italiana de L'Isola dovrà dividersi il set in Honduras da dove va in onda il reality show, con i cugini spagnoli di Supervivientes, la cui messa in onda è prevista di giovedì sera.

Così, per lasciare spazio alla messa in onda in diretta dell'Isola dei famosi spagnoli (che vede tra i suoi protagonisti anche Valeria Marini) si è optato per la registrazione dell'appuntamento che poi sarà trasmesso come di consueto in prime time su Canale 5.

Fariba a rischio eliminazione dall'Isola dei famosi del 15 aprile

I colpi di scena, però, non mancheranno dato che questa settimana ci sarà una nuova eliminazione definitiva dal cast del reality show Mediaset e tra i concorrenti a rischio risulta esserci anche Fariba, la mamma di Giulia Salemi, che in queste settimane è stata una delle protagoniste più amate dal pubblico.

Occhi puntati anche sul percorso di Brando Giorgi che ha scelto di proseguire la sua avventura in completa solitudine e quindi staccandosi dal resto del gruppo, dopo aver avuto una serie di screzi che l'hanno portato a maturare questa scelta coraggiosa di viversi da solo la sua Isola dei famosi.

Intanto nuovi naufraghi, nel corso delle prossime settimane, si preparano a sbarcare in Honduras: tra questi anche Ignazio Moser, ex volto del Grande Fratello Vip e fidanzato con Cecilia Rodriguez.