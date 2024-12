Le anticipazioni della soap tv Endless Love annunciano un lieto evento per Zeynep e Hakan, che si sposeranno. Nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 9 a sabato 14 dicembre, Emir ordinerà di incendiare la casa di Kemal e Nihan, intrappolando Soydere. Nel frattempo, l'ispettore Hakan salverà suo cognato, ma verrà ferito da un colpo sparato da un uomo di fiducia di Kozcuoglu. Anche Leyla sarà coinvolta in un incidente, rimanendo gravemente ferita in un attentato.

Hakan sposa Zeynep e viene ferito mentre salva Kemal

Zeynep e Hakan si sposeranno nonostante le titubanze della giovane Soydere, che ha recentemente confessato di non essere innamorata dell'ispettore.

Nel frattempo, Emir ordinerà di incendiare la casa di Kemal e Nihan. Soydere rischierà la vita, rimanendo intrappolato tra le fiamme, mentre la giovane Sezin si getterà nella casa per salvare il suo amato. Tuttavia, sarà Hakan a mettere in salvo Kemal, ma ci saranno conseguenze per il marito di Zeynep: Hakan punterà un'arma contro Emir, mentre Mehmet gli sparerà un colpo ferendolo.

Leyla viene gravemente ferita in un attentato

Intanto, Leyla continuerà a portare avanti le sue indagini dopo aver scoperto anomalie nei bilanci della Kozcuoglu Holding. Dopo aver chiesto spiegazioni a Galip, che le ha ricordato che l'azienda è ora gestita da Nihan, Leyla non si arrenderà. Determinata a scoprire la verità, arriverà sempre più vicina a collegare Galip alla malattia che ha colpito i bambini del villaggio.

Per la zia di Nihan, purtroppo, non ci sarà scampo: rimarrà coinvolta in un attentato e verrà portata d'urgenza in ospedale. Ayhan, intanto, mediterà vendetta contro chi ha fatto del male alla sua amata. Nel frattempo, Kemal e Zehir, preoccupati per la rabbia di Ayhan e il suo desiderio di vendetta, inizieranno a indagare per scoprire chi si cela dietro l’attentato contro Leyla.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Tufan è morto per colpa dei fratelli Kozcuoglu

Nelle precedenti puntate di Endless love andate in onda su Canale 5, Emir e Asu hanno architettato un piano per far ricadere la colpa dell'omicidio di Ozan su Tufan Kaner. I fratelli Kozcuoglu hanno corrotto un camionista per assassinare Tufan, investendolo intenzionalmente.

Nel frattempo, Mercan ha continuato le indagini per scoprire se la moglie di Kemal fosse stata realmente rapita o se il suo sequestro fosse soltanto una messa in scena. Soydere, intanto, ha scoperto che Tarik è andato in ospedale per vedere Gurcan e ha capito che suo fratello è coinvolto nell'omicidio di Ozan. Zeynep, invece, è andata a fare una visita di controllo e ha scoperto di aspettare un maschietto da Emir.