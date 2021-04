Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 19 al 24 aprile, in prima visione assoluta, rivelano che ci sarà spazio per nuove sorprese. Occhi puntati su Genoveva, che si sentirà sempre più minacciata dalla sua ex amica Ursula Dicenta. Intanto Marcia verrà interrogata circa la lite che c'è stata in quartiere tra Felipe e Santiago e quest'ultimo si ritroverà nei guai.

Una Vita, anticipazioni puntate 19-24 aprile

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Una Vita che verranno trasmesse fino al 24 aprile su Canale 5, rivelano che il commissario Mendez cercherà di capire cosa sia successo a Felipe e proprio per questo motivo, deciderà d'interrogare la domestica brasiliana.

Il commissario le chiederà spiegazioni circa la lite che c'è stata tra Felipe e Santiago. Tutto questo mentre in ospedale l'avvocato inizierà a riprendersi e si sveglierà, restando comunque in osservazione e assistito dalla sua amata Genoveva.

Intanto Salmeron sarà a dir poco stufa degli attacchi subiti da Ursula, motivo per il quale arriverà ad augurarle la morte. Parole che feriranno moltissimo Dicenta, la quale in convento chiederà l'aiuto di un confessore.

Santiago accusato per l'incidente di Felipe

Santiago, invece, chiederà a Marcia di fornirgli un alibi per l'ora dell'investimento di Felipe: peccato, però, che per lui sarà troppo tardi, visto che pochi minuti dopo questa richiesta arriverà il commissario pronto ad arrestarlo.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita, della settimana che parte da lunedì 19 aprile, rivelano che Emilio deciderà di chiedere ufficialmente la mano di Cinta e José acconsentirà con grande gioia.

Peccato, però, che questo momento di grande felicità verrà rovinato dall'arrivo di Bellita: la donna, ferita dalla notizia del possibile tradimento del marito, farà a sua figlia un discorso pieno di amarezza e risentimento.

Genoveva chiede a Marcia di sparire: anticipazioni Una Vita 19-24 aprile

Intanto Santiago finirà in carcere, in quanto ritenuto responsabile di quello che è accaduto a Felipe. Un durissimo colpo per Marcia, la quale deciderà di mentire agli inquirenti e in questo modo di fornire un finto alibi a suo marito, così da poterlo scagionare e far tornare in libertà al più presto.

Le trame delle prossime puntate di Una Vita fino al 24 aprile, rivelano che Mendez metterà al corrente la coppia Felipe-Genoveva della presenza di una donna misteriosa che si è recata in carcere a far visita ad Andrade, il losco trafficante di donne che è stato incastrato dall'avvocato.

Genoveva non avrà dubbi sul fatto che quella donna misteriosa sia Ursula e così deciderà di convocarla subito: in cambio di una ingente somma di denaro, le chiederà di sparirà per sempre dal quartiere.