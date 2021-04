Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 12 a sabato 17 aprile su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare Felipe chiederà il permesso a Santiago per organizzare con Marcia la confessione in tribunale, ma l'uomo la prenderà molto male e lo picchierà selvaggiamente in strada. Ramon e Carmen soccorreranno l'avvocato che verrà portato d'urgenza in ospedale. Intanto, Camino sarà molto triste per la partenza di Maite che dirà alla ragazza che non potrà più dargli lezioni di pittura.

Camino non prenderà affatto bene l'allontanamento dell'artista e sarà convinta che dietro tutto ciò ci sia il coinvolgimento di Felicia.

Camino starà molto male per la partenza di Maite

Nelle puntate in onda la settimana prossima sulle reti Mediaset, Santiago spiegherà a Marcia che ha in mente un affare per quando si trasferiranno a Cuba. La donna deciderà di fidarsi di lui e intanto il suo colloquio come cameriera sarà un successo. Nel frattempo Ursula tornerà ad Acacias 38. Tutti gli abitanti del paesino spagnolo saranno molto preoccupati dal ritorno della Dicenta e si creeranno non pochi malumori. Invece Camino sarà molto sofferente per la partenza di Maite e quindi sarà intrattabile. Poco dopo Santiago minaccerà Felipe e gli dirà di stare lontano da Marcia.

Nel mentre, Cesareo sarà molto preoccupato per la situazione che vivrà Camino (un amore non corrisposto) e quindi ne parlerà con Felicia.

Santiago picchierà Felipe

Successivamente Cesareo e Arantxia si scambieranno un bacio molto passionale in soffitta. Invece in carcere Andrade dirà a Velasco di non fare più tante domande, in quanto sarà lui ad occuparsi di Alvarez Hermoso.

Nel frattempo Ursula si introdurrà furtivamente nell'appartamento di Genoveva e le lascerà un quotidiano aperto sul tavolo. Intanto, l'avvocato Felipe chiederà al marito di Marcia il permesso di poter incontrare la brasiliana, in modo tale da pianificare la testimonianza in tribunale. Santiago però non prenderà affatto bene la proposta di Alvarez Hermoso e per questo lo picchierà violentemente in strada.

A causa della violenza inaudita dell'uomo, Marcia sarà costretta a rinunciare al suo nuovo lavoro.

Genoveva avrà la conferma di essere incinta

Nel mentre, Salmeron riceverà i risultati del test di gravidanza che le confermeranno che porta in grembo un bambino. Maite informerà Camino che non le potrà più dare lezioni di pittura. Invece la dark lady rientrerà in casa e grazie al giornale aperto della Dicenta scoprirà che il dottor Maduro è stato ucciso.

Poco dopo Ramon e Carmen soccorreranno l'avvocato che verrà portato d'urgenza in ospedale. Invece Camino sarà molto triste e temerà che dietro l'allontanamento dell'artista ci sia lo zampino di sua madre. Non resta che aspettare la messa in onda televisiva delle puntate della prossima settimana per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti di Acacias 38.