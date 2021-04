Antonio Zequila ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, in uscita in edicola mercoledì 21 aprile. L'attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, ha raccontato un retroscena inedito in merito ad una partecipazione ad un nuovo reality show. Il diretto interessato ha dichiarato di essere stato contattato dalla redazione dell'Isola dei Famosi e da quella di Supervivientes: in entrambi i casi, però, ha rifiutato.

La versione dell'attore

Il 57enne campano, in passato, ha preso parte a vari reality show: dal Grande Fratello Vip all'Isola dei Famosi.

In merito a quest'ultimo, Antonio Zequila finì al centro delle cronache per un duro scontro con Adriano Pappalardo.

In un intervista rilasciata al magazine diretto da Alfonso Signorini, il diretto interessato ha raccontato di essere stato contattato per prendere parte ad un altro reality. L'attore ha chiosato: "Ho ricevuto due proposte: sia per partecipare all'Isola dei Famosi italiana che quella in versione iberica". A quel punto, il giornalista ha chiesto come mai, Antonio abbia deciso di rifiutare. Senza troppi giri di parole, Zequila ha affermato: "Per un impegno di famiglia ho dovuto rinunciare".

Isola dei Famosi italiana: Ignazio Moser bloccato in Messico

Dopo giorni di rumors su un eventuale partecipazione di Ignazio Moser alla 15^ edizione dell'Isola dei Famosi, è arrivata l'ufficialità.

Il concorrente trentino, dopo avere rispettato tutti i protocolli anti-contagio, si è messo in viaggio per raggiungere l'Honduras.

Il suo ingresso è previsto per il 26 aprile, ma potrebbe slittare: nella serata di mercoledì 21 aprile, Ignazio ha perso il volo aereo ed è rimasto bloccato in Messico.

Supervivientes: Valeria Marini protagonista

Supervivientes è l'edizione iberica dell'Isola dei Famosi. Tra i concorrenti ci sono anche gli italiani Gianmarco Onestini - conosciuto in Spagna come "el rey dei reality" - e Valeria Marini. In particolare, quest'ultima si sta dimostrando una delle grandi protagoniste.

Prima dell'inizio del reality show, la showgirl era finita al centro delle cronache rosa per avere trascorso la notte in hotel in camera di Onestini.

Incalzata sul gossip dal conduttor, Marini aveva confermato ma aveva spiegato di essere sonnambula. Una volta approdata in Honduras, è stata protagonista di vari episodi: ha discusso con Sylvia Pentoja e Lara Sajen. In merito a quest'ultima, per fare pace la showgirl le aveva chiesto un bacio.

Infine, Valeria Marini ha rischiato di abbandonare il reality show per un'intossicazione alimentare: la naufraga, dopo avere mangiato delle uova crude con altre due naufraghe, aveva accusato dei dolori al basso ventre e conati di vomito.