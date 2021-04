Nelle puntate di DayDreamer in onda da lunedì 26 a venerdì 30 aprile su Canale 5, il team della Fikri Harika tornerà a lavorare a pieno ritmo nei vecchi locali aziendali e per Sanem l'occasione sarà ghiotta per provare a far ricordare qualcosa a Can. Intanto anche Mevkibe si adopererà per far tornare la memoria al fotografo.

Il team della Fikri Harika torna nei vecchi uffici

Sanem ha riacquistato i vecchi uffici della Fikri Harika e tutto sembrerà essere tornato come prima. Il suo Can, bello come sempre, che arriva in ufficio, ma lei non è più la stessa di prima, almeno nel look.

Così lascerà da parte il suo abbigliamento un po' "hippy", per dare spazio al suo outfit sbarazzino di una volta. Non solo: cercherà di ricreare delle situazioni che facevano parte della loro quotidianità in ufficio, come il rituale del tè mattutino e anche il modo un po' brusco con cui la trattava Deren agli inizi.

Infatti, insieme alla direttrice creativa, insceneranno una sorta di rimprovero nell'ufficio di Can, ma le due ragazze non saranno delle brave "attrici" e la scena per il fotografo non avrà nessun particolare significato e ovviamente non gli farà ricordare niente, farà solo nascere un brutto litigio, in cui Sanem lo accuserà di essere diventato poco umile da quando ha perso la memoria.

Mevkibe prepara una 'pozione' per Can

Mevkibe si sentirà in colpa per lo stato di salute di salute di Can. Infatti crederà che se avesse dato il suo benestare, a lui e a Sanem, per il viaggio in barca a vela intorno al mondo, forse non sarebbe successo niente. Per questo motivo proverà a trovare un modo per far sì che i ricordi nella mente di Can possa nuovamente riaffiorare, così a casa preparerà un sorta "pozione" che potrebbe aiutarlo a ricordare la sua Sanem.

Anche la giovane si farà coinvolgere dalla faccenda e sarà proprio lei a fargli provare a bere questo intruglio. I suoi tentativi avranno il successo sperato?

Sanem porta Can sul lungomare vicino casa

La pozione di Mevkibe, e anche una strampalata cena che preparerà successivamente, non saranno gli unici tentativi di Sanem per provare a far tornare la memoria a Can.

Con una scusa lo condurrà nel lungomare che si trova vicino al quartiere dei genitori. In quel luogo sono accaduti molti fatti importanti riguardanti la loro storia d'amore e Sanem spererà che il solo aver visitato quel luogo possa ricondurlo a ricordare qualcosa.

Alla fine sarà così infatti, durante una sorta di discussione tra loro, Can ricorderà dei frammenti di un litigio avuto con Sanem proprio in quel lungomare. Il ragazzo però, alla giovane Aydin, non dirà niente, forse avrà paura di darle delle false speranze.