Pio e Amedeo continuano ad essere protagonisti del venerdì sera di Canale 5 con lo show Felicissima Sera in onda in prime time. Durante la seconda puntata, i due comici pugliesi non hanno risparmiato delle frecciatine nei confronti della conduttrice Barbara D'Urso, tirando in ballo il suo vecchio flirt di gioventù con la rockstar italiana Vasco Rossi e tirando in ballo anche gli ascolti, tema molto caro alla conduttrice partenopea che impazza su Canale 5 con le sue numerose trasmissioni pomeridiane.

La frecciatina di Pio e Amedeo nei confronti di Barbara d'Urso

Nel dettaglio, Pio e Amedeo durante il loro show in prime time hanno citato più volte Barbara d'Urso e ad inizio puntata hanno anche ringraziato per gli ascolti come farebbe la presentatrice di Domenica Live.

Felicissima sera ha debuttato davanti ad una platea di ben 4 milioni di spettatori arrivando a sfiorare la soglia del 21% di share al venerdì sera. "Ragazzi abbiamo fatto 4 milioni, grazie col cuore" hanno detto i due comici, imitando così la frase cult della d'Urso.

Successivamente, poi, c'è stata la frecciatina legata al passato flirt tra la conduttrice e Vasco Rossi.

Amedeo ha chiesto a Pio il motivo per il quale Vasco Rossi avrebbe dovuto accettare l'invito nel loro show di prima serata in onda su Canale 5 e la reazione del collega non si è fatta attendere.

'Vasco Rossi ha dato una bottarella a Barbara' dicono Pio e Amedeo su Canale 5

"Dai che lui è da Canale 5. Vasco Rossi ha dato una bottarella a Barbara d'Urso quando era giovane o no?

Se non è Canale 5 questo" hanno continuato i due comici pugliesi.

Frasi che non sono passate inosservate al pubblico social che seguiva la trasmissione su Canale 5 e che sono diventate subito virali.

Di sicuro non è la prima volta che i due comici tirano in ballo la conduttrice, dato che qualche settimana fa avevano dichiarato che Matteo Salvini e la d'Urso avessero lo stesso target, "quello facile da convincere e che legge sempre meno".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ma quella di Pio e Amedeo non è stata l'unica frecciatina di questi giorni rivolti nei confronti della conduttrice partenopea di Canale 5.

Anche Tommaso Zorzi lancia frecciatine a Barbara d'Urso

Nei giorni scorsi, infatti, anche Tommaso Zorzi nel suo programma "Il Punto Z" non ha risparmiato delle stoccate alla d'Urso, in riferimento al fatto che la presentatrice non lo nomina più durante i talk show che avvengono nel suo Pomeriggio 5 e Domenica Live.

"Sappi che io continuerò a nominarti" ha sbottato Tommaso nel corso della sua trasmissione in onda in streaming su Mediaset Play. Come reagirà a questo punto la conduttrice partenopea dopo questi sottili attacchi che le vengono mossi contro? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.