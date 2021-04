Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip da gennaio 2021, da quando è venuta a galla la loro frequentazione. Alessandro Rosica ha fatto una recente diretta con Paolone, nella quale hanno parlato della coppia del momento. Durante la chiacchierata, il paparazzo e "investigatoresocial" hanno espresso i loro dubbi riguardo al fidanzamento fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice sportiva di Dazn. Nel frattempo, Paolone ha condiviso sul suo account social una news, su una presunta lite avvenuta in hotel fra una coppia e potrebbe far riferimento a Yaman e Leotta.

L'opinione di Alessandro Rosica sulla storia fra Can Yaman e Diletta Leotta

Alessandro Rosica ha espresso la sua opinione sulla storia d'amore fra Can Yaman e Diletta Leotta: "investigatoresocial", nutrirebbe dubbi sulla loro unione. ''È tutto troppo ridicolo'' ha affermato. In particolar modo, l'esperto di gossip ha poi proseguito, affermando che, secondo lui, non sarebbe credibile che l'attore di Istanbul abbia speso 40.000 euro per un anello, per sposarsi dopo due mesi. Rosica ha continuato, dichiarando: ''Se avessero usato il cervello avremmo anche potuto crederci, è assolutamente tutto ridicolo''.

Paolone sostiene la tesi di Alessandro Rosica su Can Yaman e Diletta Leotta

Dopo aver sentito le parole di Alessandro Rosica, il paparazzo Paolone ha sostenuto la tesi di "investigatoresocial", rivelando che in passato, alcuni fidanzamenti finti creati a tavolino, sarebbero stati più credibili, rispetto alla relazione fra Can Yaman e la sua compagna Diletta Leotta.

Alessandro ha poi continuato, confidando di credere che l'attore di Istanbul, al momento, sia nervoso: ''La situazione è sfuggita di mano a tutti e quello che più ci sta rimettendo è lui. Perché lui non aveva bisogno di soldi, non aveva bisogno di nulla''.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Can Yaman sarebbe stato preso 'dagli squali' in Italia: le parole di Paolone

Paolone ha poi ricordato, nel corso della diretta Instagram, che Can Yaman è arrivato qualche mese fa in Italia per lavorare, ma sarebbe accaduto un imprevisto mentre era nel nostro paese. A tal proposito, il paparazzo ha affermato: ''Lui è venuto in Italia a lavorare e qui, poi gli squali l'hanno preso''.

Alessandro Rosica, in merito alla dichiarazione del fotografo, ha commentato così: ''Lui è la gallina dalle uova d'oro, è ovvio che qui in Italia l'hanno assaltato''. Nel frattempo, Paolone ha condiviso sulle sue storie social, un messaggio, relativo a una lite fra una coppia, avvenuta in hotel, davanti al personale e potrebbe far riferimento a Can e Diletta. Non resta che attendere notizie ufficiali, per scoprire se fra l'attore turco e la show girl ci saranno i fiori d'arancio.