Continuano a non rilasciare dichiarazioni Can Yaman e Diletta Leotta circa lo stato in cui versa la loro storia d'amore. Da quando il profilo Instagram dell'attore risulta disattivato e la giornalista si è dichiarata triste senza rivelare il motivo di tale stato d'animo, si è fatta strada nel mondo del Gossip la notizia della fine della storia d'amore tra i due belli dello showbiz. A confermare quella che per il momento è solo una possibilità è stato Maurizio Sorge: il paparazzo nel suo blog ha affermato che Can e Diletta stanno vivendo un momento difficile a causa della gelosia di Yaman.

Can e Diletta: tirerebbe aria di crisi

Resta sotto stretta osservazione la love story che vede protagonisti Can e Diletta, ma i motivi dell'interesse intorno ai due giovani sono rapidamente cambianti negli ultimi giorni. Infatti, se prima vi era curiosità circa il periodo in cui si sarebbe celebrate le nozze, visto che l'attore avrebbe già fatto la proposta di matrimonio con tanto di prezioso anello, adesso i seguaci della coppia si domandano se una coppia esiste ancora. Mentre Yaman è sparito da Instagram, la Leotta non ha proferito parola su cosa stai accadendo al turco.

Immediatamente si è diffusa la voce di una crisi e Sorge ha spiegato cosa avrebbe allontanato i due innamorati. A quanto pare, Can non vedrebbe di buon occhio l'eccessiva esposizione mediatica della sua fidanzata.

Il famoso paparazzo ha dichiarato che la cultura di Can non si sposerebbe con quella occidentale di Diletta. Inoltre, il carattere di Yaman sarebbe molto possessivo e ciò mal si concilia con la carriera di giornalista, influencer e donne di spettacolo della Leotta.

Gli innamorati supereranno le divergenze di coppia?

Nel frattempo, è tornata in auge la voce secondo la quale Can e Diletta avrebbero architettato tutta la loro storia solo per andare a caccia di popolarità, della quale in ogni caso entrambi godono a prescindere di ogni possibile teatrino riguardante la loro vita privata. Il matrimonio di cui si parlava ultimamente aveva fatto ricredere i più sulla veridicità dei sentimenti reciproci, ma adesso è possibile che un amore tanto grande si sia già consumato?

Di certo ben presto saranno i diretti interessati a chiarire la situazione che desta sempre più curiosità. È vero che i più attenti hanno notato che il prezioso anello che Diletta portava all'anulare sinistro è sparito, ma non si può di certo escludere che se i due si sono realmente allontanati non si tratti di una crisi passeggera e superabile. Non resta che attendere la prossima mossa di Diletta e Can.