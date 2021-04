Potrebbe essere già giunta al capolinea la storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta: questa è la voce che si sta diffondendo sul web negli ultimi giorni. In effetti, gli indizi su una possibile crisi ci sono tutti ma fino ad ora nessuno dei diretti interessati ha proferito parola su come procede la loro relazione, né per confermare né per smentire un addio. Dopo la notizia secondo cui le nozze sarebbero state rinviate per volontà della giornalista di Dazn, i due innamorati non si sono più fatti vedere insieme e l'attore turco è partito per la Turchia da solo.

L'attore da solo in Turchia, la giornalista si definisce triste

Cosa sta succedendo tra Can e Diletta? Continua ad essere sotto i riflettori la love story tra la presentatrice radiofonica e l'attore: si respirerebbe aria di crisi per la coppia che fino a pochi giorni fa sembra diretta già verso l'altare. I fatti sono i seguenti: dopo le affermazioni del giornalista di Gossip Santo Pirrotta secondo cui alla richiesta di matrimonio di Can nei confronti di Diletta è seguita la scelta della Leotta di posticipare le nozze, la relazione dei due pare aver subito un busco stop. L'attore turco è sparito dai social: l'account Instagram di Yaman non esiste più, e se in un primo momento di è pensato al gesto di un hacker, adesso, con il passare delle ore, i fan sono più propensi a pensare che sia stata volontà di Can quella di sfuggire alla critiche per la sua vita privata.

Inoltre, Diletta durante in una diretta radiofonica si è definita triste e giù di morale, senza precisarne il motivo. I follower più attenti hanno notato subito che all'anulare della bellissima giornalista è scomparso l'anello di fidanzamento da 40.000 euro, dono di Can. A ciò si aggiunge un viaggio di Yaman in Turchia senza la sua fidanzata (o ex?), testimoniato da uno scatto postato su Instagram dalla madre dell'attore.

Adesso, secondo segnalazioni dei fan, il turco sarebbe già di ritorno in Italia, ma non ha lasciato neanche un like alle ultime foto di Diletta su Instagram.

Diletta non si pronuncia sull'assenza di Can dai social

Si tratta solo di elementi, che potrebbero essere slegati tra loro, ma è anche vero che tanti indizi potrebbero formare una prova.

Infine, un ultimo elemento si è aggiunto a quelli precedentemente elencati. Sul web è stato pubblicato un video in cui Diletta, intercettata per le vie di Milano, risponde con un secco 'No comment', a chi le chiede che fine abbia fatto il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno.

Sicuramente, ben presto si avranno notizie più certe in merito. Se la fine fosse davvero stata scritta tra Can e Diletta di certo ci saranno motivi seri alla base visto che non molto tempo fa l'attore parlava del suo amore con la Leotta su Vanity Fair definendolo 'leale'. Non resta che attendere il prossimo step della storia più chiacchierata dell'ultimo periodo.