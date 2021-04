La relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta starebbe vivendo un momento di crisi. Come spiegato a Ogni Mattina nella puntata di lunedì 19 aprile - programma trasmesso su Tv8 - dall’esperto di Gossip Salvo Pirrotta, la coppia avrebbe litigato animatamente. Il motivo? La giornalista non sarebbe voluta andare nel paese d’origine dell’attore.

L'indiscrezione

Da qualche giorno a questa parte non si fa altro che parlare di una presunta rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta. In occasione della nuova puntata di Ogni Mattina, Salvo Pirrotta ha spiegato come sarebbero andate le cose tra la coppia.

L’esperto di gossip, ha parlato di “maretta”. Scendendo nel dettaglio, ha chiosato: “Il matrimonio non si fa”. Successivamente, ha precisato che Can e Diletta non avrebbero interrotto la liaison, ma si tratterebbe di una profonda crisi. Alla base del dissapore ci sarebbe una litigata tra i due: “Lui le ha chiesto di seguirlo in Turchia, ma lei ha risposto picche”. Non è chiara la motivazione per cui la giornalista di Dazn si sia rifiutata di non seguire il compagno nel suo paese d’origine. L’ipotesi più accreditata, però, potrebbe essere legata ai numerosi impegni di lavoro di Diletta.

Can sarebbe furioso

Can Yaman sarebbe andato su tutte le furie di fronte al rifiuto della sua compagna. Scendendo nel dettaglio, l’attore non avrebbe capito il motivo de “rifiuto”.

Come ipotizzato da Pirrotta, l’attore turco dopo essere andato in Sicilia per conoscere i congiunti di Leotta, si aspettava che la sua compagna facesse lo stesso. D’altronde, la star di DayDreamer ha trascorso le festività pasquali nel paese d’origine di Diletta Leotta. La reazione di Can Yaman sarebbe stata talmente furiosa che avrebbe scelto di disattivare il suo profilo Instagram.

Diletta Leotta invece, oltre a rimanere in silenzio sui social avrebbe deciso di togliere il costoso anello ricevuto dal fidanzato: quest’ultimo avrebbe comprato un gioiello da circa 40.000 euro.

Fan sollevano dubbi sulla veridicità della coppia

Da quando Diletta Leotta e Can Yaman sono usciti allo scoperto, c’è chi ha insinuato che la coppia sia solo di facciata.

Secondo alcuni infatti, l’attore è la giornalista avrebbero messo in atto solamente un piano per acquisire visibilità.

In una recente intervista, Yaman aveva cercato di mettere a tacere le malelingue. Il diretto interessato aveva riferito di vivere un amore sincero e rispettoso con la giornalista sportiva di Danz. Inoltre, aveva spiegato di essere una persona molto riservata. Per questo motivo lui e Diletta avrebbero stretto un “patto di riservatezza”. Infine, l’attore turco aveva ammesso di essere una persona istintiva.