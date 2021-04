La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro delle scene. In queste ultime ore, però, si è arricchita di una serie di particolari che non lasciano presagire a qualcosa di positivo, dato che le indiscrezioni rivelano che i due si sarebbero detti già addio, dopo appena quattro mesi dal loro primo incontro testimoniato sulle riviste di Gossip. A rincarare la dose nei confronti della coppia Can-Diletta, ci ha pensato il paparazzo Paolone che fin dal primo momento aveva espresso dei dubbi sui due innamorati, alludendo al fatto che la loro storia d'amore, in realtà, fosse fasulla.

La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta sarebbe già finita

Nel dettaglio, nei giorni scorsi si era parlato di una presunta crisi in corso tra Can e Diletta, dovuta al fatto che l'attore della soap opera DayDreamer avesse chiesto alla conduttrice sportiva di accompagnarlo in viaggio in Turchia e, in questo modo, conoscere i suoi familiari.

Peccato, però, che la reazione di Diletta non sarebbe stata positiva e la conduttrice avrebbe risposto con un deciso "no" alla proposta che le è stata fatta dall'attore turco, al punto da dare il via a quella che sembrerebbe essere una rottura definitiva.

Diletta Leotta avrebbe detto addio a Can

Stando a quanto riportato sulle pagine del settimanale "Novella 2000", la love story tra Can e Diletta sarebbe giunta già al capolinea. I due si sarebbero detti addio e la decisione finale, si vocifera che sarebbe stata presa dalla stessa Leotta.

Insomma, dopo i rumors delle scorse ore, sembrerebbe proprio che la relazione tra i due protagonisti del gossip del momento sia già giunta al capolinea. Deluse, quindi, le aspettative dei tantissimi fan che avevano sperato per davvero di assistere al loro matrimonio che, in un primo momento, era stato annunciato per il prossimo mese di agosto in Sicilia.

L'attacco di Paolone contro Can e Diletta: 'Finto fidanzamento'

Immediata la reazione del paparazzo Paolone che, per primo, aveva espresso dei dubbi nei confronti della coppia, sostenendo sui suoi canali social che il loro amore fosse fasullo e non veritiero così come i due volevano far credere ai fan.

"Quindi stanno terminando due finti fidanzamenti.

Quello tra Can e Diletta e quello tra Paolo Brosio e Maria Laura" ha sottolineato Paolone, mettendo così in dubbio anche la veridicità della relazione tra l'ex protagonista del Grande Fratello Vip e la giovane fidanzata che ha più volte presentato nei programmi della D'Urso.

A proposito poi di Can e Diletta, Paolone ha aggiunto: "Come ho sempre detto, termineranno questa storia nel modo più credibile possibile.

Fine della fiaba".