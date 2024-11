Cambio programmazione per Endless Love durante il mese di dicembre su Canale 5. L'appuntamento con la serie turca che vede protagonisti Kemal e Nihan viaggia spedito verso il gran finale di sempre della seconda e ultima stagione, che sta registrando ottimi ascolti in tv.

In occasione del periodo natalizio, però, e in particolare il 24, 25 e 26 dicembre, la serie turca rallenterà un po' la sua messa in onda lasciando spazio alla messa in onda di film e varietà in replica nella fascia del daytime pomeridiano Mediaset.

Cambio programmazione Endless Love: cosa succede a dicembre su Canale 5

Dopo averla sospesa per qualche settimana dal daytime feriale per lasciare spazio alla messa in onda dei nuovi episodi di Segreti di famiglia, Mediaset è corsa subito ai ripari puntando nuovamente sulle puntate inedite della soap turca con Kemal ed Emir.

Il ritorno alle 14:10 ha permesso alla rete di superare nuovamente la soglia dei 2,2 milioni di spettatori fissi in quella fascia oraria, dopo che la media era calata a 1,9 milioni.

La seconda stagione finale della serie turca si avvia a passi spediti verso le puntate conclusive che si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena. Intanto però, il mese di dicembre sarà caratterizzato da un cambio programmazione che riguarderà la messa in onda della soap in daytime.

La soap turca si ferma per la sosta natalizia

In occasione delle feste natalizie la serie turca osserverà delle giornate di pausa. Endless Love verrà stoppata nei giorni del 24, 25 e 26 dicembre: al posto della soap in quella fascia oraria ci sarà spazio per la riproposizione dei varietà de Il Volo e del Concerto di Natale condotto da Federica Panicucci, seguiti da film natalizi.

La serie tornerebbe in onda venerdì 27 dicembre, mentre per la giornata di sabato 28 dicembre sarebbe confermato l'appuntamento extra-large dalle 14:45 in poi, per assicurare un buon traino alla puntata best of di Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Asu viene incastrata da Kemal per i suoi crimini nei prossimi episodi della soap

Intanto le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che Asu deciderà di chiedere al più presto il divorzio da Kemal per ritornare in possesso delle quote della Holding di famiglia.

Soydere, però, questa volta si mostrerà spietato e pronto a trarre in inganno la sua ex moglie, dato che riuscirà a incastrarla per tutti i crimini che ha commesso in passato, costringendola a prendersi le sue responsabilità.

Asu ammetterà le sue colpe alla polizia, e per lei si apriranno prima le porte del carcere e poi quelle di una clinica psichiatrica, dove verrà ricoverata per diverso tempo.