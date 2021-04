La storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro del Gossip del momento. Tante le voci che circolano sul loro conto tra cui quella del possibile matrimonio fisato per il prossimo mese di agosto ma spesse volte i due innamorati devono fare i conti anche con una serie di accuse e critiche che vengono mosse sul web e sui giornali. Ieri sera, Can Yaman ha pubblicato sui social un messaggio che racchiude alla perfezione quello che sta vivendo in queste settimane con la sua fidanzata Diletta, la quale poi ha condiviso lo stesso messaggio anche sul suo profilo ufficiale Instagram.

'Ci resti male per le critiche': il messaggio di Can Yaman condiviso con Diletta

Nel dettaglio, Can ha condiviso un messaggio in cui si legge che quando si sentono dire cose non veritiere sul proprio conto in un primo momento ci si innervosisce.

"Ci resti male per le critiche, ti arrabbi per tutte le bugie e le illazioni gratuite fatte da chi non ti conosce minimamente" si legge nel post sfogo che l'attore turco ha scelto di condividere sul suo profilo Instagram.

In quel momento, la prima reazione che verrebbe sarebbe quella di rispondere a tono a qualsiasi cosa, "per dare la tua versione dei fatti", scrive Can Yaman.

"Vorresti replicare ad ogni post, chiamare ogni giornalista e chiedere una smentita" ha sottolineato ancora il dito turco che ha conquistato l'Italia con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno.

'Aspettare con pazienza che passi' dice Can Yaman sui social

Sempre nel messaggio social viene detto che spesse volte ciò che si legge riguarda anche persone a cui si vuole bene.

"E tu vorresti difendere queste persone. Poi capisci che non ha senso" si legge sui social.

E così, ancora una volta, l'attore turco conferma la sua scelta e quella della sua fidanzata Diletta di sottrarsi dalle polemiche gratuite, preferendo restare in silenzio e "aspettare con pazienza che passi".

Non è un caso che, dopo le critiche e le accuse che vennero mosse a Can dalle sue fan in seguito alla diffusione della notizia della love story con Diletta, lui scelse di disabilitare il suo profilo Twitter e in diverse occasioni ha tolto la possibilità alle sostenitrici di commentare anche le foto postate su Instagram con la fidanzata.

Il possibile matrimonio tra Can Yaman e Diletta

Can e Diletta, quindi, malgrado le critiche e talvolta anche le pesanti accuse vanno avanti per la loro strada, desiderosi di vivere questa storia d'amore e magari di pensare anche al tanto atteso matrimonio insieme.

Si vocifera, infatti, che Yaman abbia già chiesto alla conduttrice di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

La proposta di matrimonio sarebbe arrivata un po' di settimane fa ma al momento non si hanno ulteriori dettagli sul fatidico "sì" della coppia più discussa del momento.