Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della loro relazione. Durante la puntata di Uno Mattina, andata in onda domenica 4 aprile, Gianni Ippoliti ha commentato in modo ironico un'intervista al paparazzo Paolone, riguardo la coppia del momento. Nel frattempo, il fotografo ha ribadito di non credere al fidanzamento fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentratrice di Dazn.

Gianni Ippoliti ironizza sulle dichiarazioni di Paolone su Can Yaman e Diletta Leotta

Nel corso della trasmissione di Rai 1, andata in onda la mattina di Pasqua, Gianni Ippoliti ha presentato la rassegna stampa di gossip, commentando le news trovate sui magazine in edicola.

Fra gli articoli scelti dal conduttore, c'è stato un commento riguardo le parole di Paolone sulla relazione fra l'attore di Istanbul e la show girl. Il conduttore, per anticipare l'argomento trattato, ha dichiarato: ''Andiamo alle notizie delle nozze dell'anno o del millennio''. Il paparazzo, riguardo la coppia del momento, aveva affermato: ''Troppo belli per essere veri''. Gianni, riguardo alle parole del fotografo ha ironizzato, affermando: ''Uno deve essere brutto per sposarsi?''.

Ippoliti ironico sulla presunta data di fine della storia fra Can Yaman e Diletta Leotta

Gianni Ippoliti ha commentato in modo ironico altre dichiarazioni fatte dal fotografo: ''La coppia d'oro suscita molti dubbi e a luglio è fissata la data, però non si dice l'ora esatta, in cui dovrebbe finire questa storia''.

Il presentatore Rai ha continuato, facendo ulteriori commenti sulle parole del paparazzo Paolone: ''A luglio scoppia, hanno cercato casa, ieri abbiamo visto il nuovo appartamento, il figlio subito, però dovrebbero scoppiare''.

I dubbi di Paolone sul fidanzamento di Can Yaman e Diletta

Dopo la messa in onda della puntata di Uno Mattina, Paolone ha pubblicato sul suo profilo Instagram un commento alla vicenda.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In merito alla ipotetica fine della relazione fra l'attore turco e la presentatrice sportiva, il paparazzo ha dichiarato: ''È un mio pensiero, non è stata fissata nessuna data per questo! Penso che questo fidanzamento sia costruito''. Il fotografo ha inoltre ribadito la sua posizione riguardo al fatto che, a detta sua, il fidanzamento fra Can Yaman e Diletta Leotta sia costruito a tavolino: ''Siccome sembra che sia stata fissata la data del matrimonio ad agosto, per me si lasceranno prima, in maniera da uscirne puliti e far rimanere tutti con il dubbio".

Al momento non c'è ancora nessuna ufficialità per le nozze della coppia del momento. Non resta pertanto che attendere dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.