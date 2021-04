La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica di questi giorni. Dopo le voci di crisi, pare che tra i due sia ritornato di nuovo il sereno, anche se sui social l'attore di DayDreamer non ha più proferito parola sulla sua fidanzata, così come faceva in passato. Le ultime indiscrezioni rivelano che Can non starebbe vivendo un periodo semplice dal punto di vista personale, dato che la star turca si sentirebbe usato dalla sua attuale fidanzata che nel frattempo sui social ha scelto di rompere il silenzio e di raccontare la sua verità.

La rabbia di Can Yaman: l'attore si sentirebbe usato da Diletta Leotta

Nel dettaglio, stando ai Gossip riportati sulle pagine della rivista "Nuovo Tv", Can Yaman sarebbe furioso perché si sarebbe sentito usato dalla sua fidanzata Diletta Leotta, per avere visibilità e quindi per finire in prima pagina su tutte le riviste di cronaca rosa.

Il motivo di questa delusione della star di DayDreamer, avrebbe a che fare col fatto che lui a distanza di pochi mesi dall'inizio della loro relazione, si sentiva già pronto a compiere dei passi importanti insieme, tra cui il matrimonio.

Can, infatti, pare che abbia regalato alla fidanzata un prezioso anello del valore di ben 40 mila euro, col quale le avrebbe chiesto ufficialmente di diventare sua moglie.

La reazione di Diletta, però, non sarebbe stata delle migliori e la conduttrice avrebbe fatto un passo indietro suscitando così il malcontento dell'attore turco che si sentirebbe usato.

Il duro sfogo di Diletta Leotta: 'Sono stufa' e conferma la love story con Can

Intanto, però, va detto che in queste ultime ore anche Diletta Leotta ha scelto di rompere il muro del silenzio e lo ha fatto pubblicando il suo primo post Instagram in cui parla di quello che sta accadendo nella sua vita privata.

Diletta ha sbottato dicendo che da diverse settimane è al centro dell'attenzione mediatica con articoli che la descrivono come una sorta di "mangiauomini".

"Posso dire che mi sono stufata?" ha proseguito ancora Diletta, chiedendosi poi perché se ha scelto di frequentare un attore bellissimo, e sono felici insieme, questa deve essere per forza una storia d'amore inventata.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Dopo mesi, Diletta chiede rispetto

Insomma Diletta ha chiesto rispetto nei suoi confronti, ma anche verso i lettori che leggono notizie infondate sul suo conto e di conseguenza verso i suoi familiari che verrebbero feriti dalle falsità che circolano sul suo conto.

Una presa di posizione netta e decisamente dura quella di Leotta ma c'è da scommettere che la sua love story con Can Yaman continuerà ad essere al centro dell'attenzione mediatica ancora per diverso tempo.