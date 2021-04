Can Yaman è tornato su Instagram, ma non solo. Per una strana coincidenza, sui social, è apparso un nuovo scatto dell'attore in compagnia di Diletta Leotta. La coppia più chiacchierata del momento continua a non convincere e in molti ora sospettano che i due abbiano organizzato tutto solo per farsi pubblicità. Molte fan dell'attore, sembrano aver preso le distanze dal loro beniamino.

Can Yaman torna su Instagram: continuano i sospetti sulla relazione con Diletta

La novità di oggi 23 aprile, è il ritorno di Can Yaman su Instagram. Novità che non è passata inosservata e che ha sollevato una marea di critiche.

L'attore qualche giorno fa, era sparito improvvisamente dai social e Diletta Leotta, a Striscia la notizia, aveva dichiarato che lo aveva fatto per business. Una versione a cui molti non hanno creduto. In particolare la pagina Instagram 'investigatoresocial', aveva messo la pulce nell'orecchio ai suoi follower, facendo una previsione che, alla luce dei fatti, si è rivelata esatta.

Can e Diletta riappaiono insieme sui social: i due non convincono

Nello specifico, 'investigatoresocial' qualche giorno fa, aveva anticipato le mosse della coppia, annunciando che presto Can Yaman sarebbe tornato attivo sui social e che si sarebbe ritrovato con Diletta Leotta. Previsioni azzeccate, visto che l'attore di DayDreamer ha riattivato Instagram in tempi record ed è apparso immediatamente insieme alla sua fidanzata.

La foto di Can e Diletta insieme all'uscita di un portone a Roma, è stata infatti pubblicata da Deianira Marzano. Potrebbero essere semplici coincidenze ma i sospetti sulla coppia e sulla veridicità della loro relazione sono tanti. In particolare, non convince il fatto che la coppia abbia parlato di matrimonio a distanza di pochi mesi dal loro primo incontro.

Altro fatto da considerare, è quello che i due pare si siano messi insieme dall'oggi al domani.

Can e Diletta insieme per business? La delusione delle fan dell'attore

Il sospetto di molti utenti dunque, è che la mossa di sparire dai social sia stata solo una mossa pubblicitaria. Grazie alla pulce lanciata da 'Investigatoresocial', non è difficile pensare che il tutto sia stato organizzato per far parlare di sé e per promuovere i prossimi lavori di Can Yaman in Italia.

Anche molte fan dell'attore turco sembrano aver cambiato idea su di lui e non hanno potuto fare a meno di mostrare la loro delusione. Una fan ad esempio, commentando il post pubblicato su 'Investigatoresocial'ha scritto: 'Vogliamo la fine di questa barzelletta quando sarà possibile", mentre altri, sarcasticamente hanno commentato: "Ora aspettiamo la data del falso matrimonio".