Can Yaman è al centro dei Gossip da qualche mese, da quando si è trasferito in Italia. In base a quanto dichiarato su Instagram da Alessandro Rosica, sembrerebbe che sull'account social dell' attore di Istanbul, sia stata inibita la possibilità di scrivere commenti contenenti la parola Demet, il nome dell'attrice con la quale ha recitato sul set di DayDreamer - Le ali del sogno.

Can Yaman avrebbe impedito di scrivere sotto ai commenti la parola Demet

Nella notte del 28 aprile, Alessandro Rosica ha condiviso un messaggio nelle sue storie Instagram, informando i suoi follower che Can Yaman avrebbe inibito la possibilità di scrivere la parola Demet sotto ai commenti dei suoi post.

Sul noto social, infatti, esiste la possibilità di bloccare alcune parole in base alle preferenze dell'utente. Investigatoresocial ha scritto: ''Non si può citare Demet sotto i post di Can, per magia la parola viene rimossa''. Rosica ha poi espresso la sua opinione in merito alla vicenda, provando a dare una spiegazione.

Per Alessandro Rosica, Demet potrebbe aver preso le distanze

Alessandro Rosica ha proseguito poi, affermando: ''Questo avvalora solo la mia tesi di sempre. Che Demet prende e ha sempre preso le distanze da questo circo e Can questo non l'ha mai digerito. Purtroppo per Can non sono tutte come una certa donna che è sempre scesa a compromessi insieme alla famiglia. Purtroppo sono sicuro.

Non ci sarà mai Demet-Can. Spero solo che questo ragazzone riprenda in mano la sua vita. Io sarò qui ad aspettarlo''.

Can Yaman cambia ufficio stampa

Oltre ad essere apparsa questa novità sul profilo social di Can Yaman, il futuro Sandokan ha anche informato i suoi follower di aver cambiato ufficio stampa. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, infatti, ha modificato la sua biografia sull'account social, inserendo i nuovi riferimenti dell'agenzia pubblicitaria che si occuperà di lui e ha avvertito di potersi rivolgere per informazioni a Nicoletta Strazzeri.

Nel frattempo, l'azienda che ha accolto Can fra i suoi clienti, ha pubblicato sui social una fotografia dell'attore di Istanbul con un messaggio di benvenuto. Sotto al post sono apparsi numerosi messaggi di sostegno da parte delle fan della futura Tigre di Monpracem, contente per la scelta del loro beniamino. Il nuovo ufficio stampa di Yaman ha inoltre condiviso numerose storie Instagram, nelle quali le follower dell'attore turco esprimevano i migliori auguri per la scelta professionale: ''Vi auguriamo un buon lavoro e trattatelo con i guanti, è prezioso''.

Alessandro Rosica ha commentato così la scelta di Can: ''Che sia l'inizio della fine? O il continuo del circo?''.