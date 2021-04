Su Canale 5 continua ad andare in onda la soap opera di origini turche dal titolo Daydreamer - Le ali del sogno, che vede tra i protagonisti gli amati attori Can Yaman e Demet Özdemir. Nella puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 5 aprile a partire dalle ore 16:35 circa sino alle 17:10, la scrittrice Sanem Aydin non avrà altra scelta che svelare al fotografo Can Divit tutte le proprie fragilità.

I due ex fidanzati passeranno un momento insieme distanti da tutti grazie a un escamotage di Deren (Tuğçe Kumral), che li manderà in città per occuparsi dell’acquisto dei costumi per lo spot pubblicitario delle creme in vendita nell'agenzia Fikri Harika.

DayDreamer, anticipazioni del 5 aprile: Deren fa una richiesta a Sanem e Can

Gli spoiler su ciò che succederà nell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 5 aprile 2021 sempre nella solita fascia pomeridiana, dicono che i due coniugi Emre (Birand Tunca) e Leyla (Öznur Serçeler) continueranno ad avere diversi battibecchi.

Deren invece farà una richiesta a Sanem e Can per lo spot pubblicitario delle creme prodotte dalla scrittrice. La direttrice creativa, in qualità di responsabile delle riprese, chiederà alla figlia minore degli Aydin e al fotografo di andare in città per occuparsi della scelta dei costumi necessari.

Sanem confessa a Can di parlare con la sua voce interiore

Durante il viaggio in auto per andare a prendere tutta l’attrezzatura per le riprese non mancheranno dei colpi di scena e a catturare l’attenzione dei telespettatori italiani sarà Sanem, poiché le sue fragilità torneranno a galla.

Alla scrittrice parlerà la sua voce interiore e le dirà che Can - oltre a sapere che lei conserva ancora l’anello del loro fidanzamento - sta aspettando che gli confessi di non averlo dimenticato.

La stessa voce inviterà la fanciulla a non cadere nel gioco del fotografo, poiché sta facendo come il gatto con il topo.

A questo punto, quando Can le domanderà se lei abbia qualche oggetto suo e se voglia dirgli qualcosa, Sanem sceglierà di essere sincera. Scendendo nel dettaglio quest’ultima, per la prima volta, confesserà al suo ex fidanzato di "parlare" spesso con una voce che sente nella testa: Can sottolineerà alla scrittrice e socia di lavoro di non avere affatto paura di ciò che le ha detto.

Inoltre il fotografo continuerà a rassicurare Sanem, confessandole che in realtà vorrebbe essere la sua voce interiore.