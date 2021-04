Nina Soldano, che in Un posto al sole aveva interpretato per anni il ruolo di Marina, aveva lasciato il cast qualche mese fa. A distanza di mesi e dopo le proteste dei fan che ormai erano affezionati alla cognata di Raffaele, l'attrice ha rilasciato un'intervista a Gente in cui ha dichiarato che presto tornerà nella soap partenopea. L'interprete di Giordano non ha rilasciato anticipazioni riguardo al futuro dell'ex moglie di Roberto Ferri, ma ha anticipato che sta studiando i copioni.

Un posto al sole, Marina Giordano torna nel cast: le parole di Nina Soldano

L'uscita dal cast di Marina Giordano da Un posto al sole aveva lasciato l'amaro in bocca nel pubblico che da anni segue le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. Anche Maurizio Costanzo, tempo fa, aveva espresso rammarico per la scelta degli autori di allontanare il personaggio di Marina da Napoli. Durante un'intervista esclusiva, rilasciata per un noto settimanale, Nina Soldano ha rivelato che è pronta a tornare nella soap: ''Non posso anticipare niente, ma sono pronta per tornare sul set di Un posto al sole!''.

Il rientro di Marina Giordano in Un posto al sole

L'attrice ha inoltre dichiarato: ''Marina si è riposata abbastanza direi, quindi è arrivato il momento di riprenderla per mano e di accompagnarla in nuove storie'', spiega, con un sorriso che lascia trasparire tutto il suo entusiasmo.

Nina Soldano ha anche aggiunto ulteriori dettagli sul suo rientro nel cast della soap opera: ''Non manca molto, sto già studiando i copioni delle prossime puntate in cui riapparirà, anche se ancora mi è vietato di dire quando andranno in onda''. L'interprete di Marina Giordano ha rivelato inoltre dei dettagli sulla giornata del 5 aprile, confidando: ''Intanto vi confermo che il lunedì di Pasquetta mangerò il mio ovetto a Napoli, sulla terrazza di Palazzo Palladini''.

L'uscita dal cast di Marina Giordano da Un posto al sole

Nina Soldano, in merito alla sua uscita dal cast, ha affermato: ''È la prima volta che ne parlo, prima non potevo. Il nostro produttore artistico Fabio Sabbioni mi aveva già comunicato che sarei tornata, ma per contratto non potevo dirlo''. L'attrice ha inoltre detto di non essere stata delusa per la scelta degli autori di far allontanare il personaggio di Marina dalla soap e, a tal proposito, ha rivelato: ''Non ero né risentita, né delusa, il ricambio dei personaggi nella soap è una consuetudine frequente, credo serva anche per vivacizzare la serie.

Anzi, ho sorriso quando la notizia ha mandato in cortocircuito il web e qualcuno, pur di acchiappare like, ha dato per scontata la mia uscita definitiva, lasciando intendere che fossi stata licenziata''. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire quando rientrerà nel cast Marina Giordano.