Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della loro storia d'amore. Paolone, nella serata di mercoledì 28 aprile, durante una diretta con Alessandro Rosica, ha parlato della coppia del momento, raccontando qualche dettaglio sull'ultimo weekend di aprile dell'attore turco e della sua fidanzata. Secondo il fotografo, Diletta si sarebbe assentata per un po' di tempo, sfuggendo dagli obiettivi dei paparazzi, mentre Can sarebbe rimasto in compagnia del fratello della presentatrice sportiva di Dazn.

Can Yaman non sarebbe stato sempre con Diletta Leotta nell'ultimo weekend

Il paparazzo Paolone, che da diverso tempo si sta occupando di seguire gli spostamenti di Can Yaman e della sua compagna Diletta Leotta, ha rivelato un retroscena sul futuro Sandokan e sulla conduttrice. In particolar modo, il fotografo, durante una diretta sul suo profilo Instagram insieme ad Alessandro Rosica ha fornito ai suoi follower alcuni dettagli relativi all'ultimo weekend di aprile della coppia del momento. I due fidanzati, secondo Paolone, si sarebbero separati per un po' di tempo e, mentre l'attore di Istanbul sarebbe stato in compagnia del fratello di Leotta, la conduttrice si sarebbe allontanata, senza farsi vedere dai paparazzi.

Il paparazzo Paolone rivela che Diletta Leotta sarebbe sparita per un po' di tempo

Paolone ha rivelato ai follower su Instagram, cosa sarebbe successo nell'ultimo weekend di aprile fra l'attore turco e la sua compagna: ''I paparazzi seguivano Can e lei questo weekend, lei un attimo è sparita, cioè è sparita, non la trovavano più.

Non so da dove è uscita, da dietro, davanti. C'era solo Can, infatti Can andava in giro con il fratello''. Rosica ha rivelato che, secondo indiscrezioni, sembrerebbe che in quei momenti in cui la coppia non era insieme, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno si sarebbe recato con il cognato a comprare un regalo per la presentatrice di Dazn.

Diletta Leotta e il bacio a Ryan Friedkin: il silenzio di Can Yaman

Nella giornata di mercoledì 28 aprile è stata pubblicata, su una copertina di un noto settimanale, la fotografia di un bacio che Diletta avrebbe dato nel mese di dicembre a Ryan Friedkin. Prima della diffusione in rete dello scoop riguardo al presunto flirt con il figlio del proprietario della squadra calcistica della capitale, Leotta aveva pubblicato un post sul suo profilo Instagram, chiedendo rispetto per la sua vita privata e suggerendo alle persone di non credere a tutto ciò che leggevano sui giornali. Al momento, Can Yaman non ha ancora commentato la vicenda e non ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale.