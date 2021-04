La storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere una delle più chiacchierate e discusse del momento. I due sono al centro dell'attenzione complici i rumor che si sono rincorsi durante le ultime settimane, legati al possibile matrimonio che doveva essere celebrato già questa estate. A quanto pare, infatti, il divo della soap opera DayDreamer avrebbe chiesto alla sua amata di diventare sua moglie a tutti gli effetti: una proposta di nozze che, a quanto pare, sarebbe stata messa in stand-by. E intanto si vocifera che la mamma di Can non sarebbe proprio entusiasta di questa relazione.

Le nozze di Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, secondo le indiscrezioni che trapelano sul conto della riservatissima coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta, l'attore qualche settimana fa avrebbe chiesto alla sua amata di sposarlo.

Il fatidico giorno del "sì" tra i due protagonisti del Gossip del momento pare che potesse essere il 16 agosto, giorno in cui la conduttrice sportiva festeggerà anche il suo 30esimo compleanno.

Ma qual è la verità dei fatti? A fare un po' di chiarezza su queste notizie ci ha pensato il giornalista Santo Pirrotta, il quale ha fatto sapere che la conduttrice avrebbe convinto il suo fidanzato a posticipare la data delle nozze.

La coppia Can-Diletta avrebbe scelto di rinviare il matrimonio

A quanto pare, quindi, Diletta sarebbe riuscita nell'impresa di far capire a Can che non sarebbe ancora il momento giusto per convolare a nozze, dato che il loro amore è sbocciato da pochissimo tempo.

Da qui la decisione della coppia di posticipare la data del loro matrimonio che non sarà più celebrato il 16 agosto, come si era vociferato in un primo momento.

La mamma di Can Yaman sarebbe contraria alla storia con Diletta Leotta

La data del fatidico sì per la coppia del momento, quindi, continua ad essere "top secret" e non si hanno ulteriori indiscrezioni in merito. In attesa di scoprire se i due diretti interessati faranno chiarezza su queste voci di matrimonio, va detto che nelle ultime ore è venuta fuori un'indiscrezione legata anche alla mamma dell'attore turco.

Si vocifera, infatti, che la donna non sarebbe molto entusiasta di questa relazione nata tra suo figlio Can e l'affascinante Diletta Leotta. Tuttavia, i motivi che spingerebbero la donna ad avere dei dubbi su questo amore sbocciato all'improvviso, non sono stati resi noti.

L'ennesimo tassello che si aggiunge a questo puzzle che sta appassionando sempre più i fan del divo di DayDreamer, la serie turca in onda con successo su Canale 5, che si sta avviando verso il gran finale di sempre. Tra Can e Sanem trionferà il vero amore: la stessa cosa succederà anche tra Can e Diletta? Lo scopriremo nelle prossime settimane.