La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a tenere banco sul web e sui giornali di Gossip. Il loro amore, sbocciato all'improvviso ha destato non pochi sospetti e in tanti, soprattutto nel primo momento, avevano ipotizzato che si trattasse di una storia d'amore creata a tavolino, messa in piedi per attirare curiosità. Di questa cosa ne è ancora convinto il paparazzo Paolone anche se un'amica di Leotta, in queste ore si è lasciata andare a delle rivelazioni importanti sulla coppia, arrivando anche a ipotizzare che per i due potrebbe arrivare al più presto la fatidica cicogna.

Possibile cicogna in arrivo per la coppia Can Yaman - Diletta Leotta?

Nel dettaglio, un'amica della conduttrice sportiva, che sostiene di conoscerla molto bene in queste ore si è sbilanciata sulla coppia Can-Diletta in un'intervista, rivelando che i due sarebbero molto innamorati l'uno dell'altro, tanto da pensare alle possibili nozze e anche a un figlio.

"Per Diletta e per Can la cicogna potrebbe essere già in arrivo" ha ammesso l'amica di Leotta, lasciando intendere quindi che potrebbe esserci al più presto il lieto evento per i due protagonisti del gossip del momento.

Il paparazzo Paolone contro Can e Diletta e ipotizza la rottura a luglio

Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni del paparazzo Paolone ad oggi continua a essere convinto del fatto che si tratti soltanto di un amore mediatico, creato per "darlo in pasto" ai giornali di cronaca rosa e gossip.

Secondo il paparazzo, infatti, questa love story non durerà ancora moltissimo e addirittura ha ipotizzato che entro il mese di luglio si diranno addio definitivamente e troveranno un modo per uscirne puliti da questa situazione che si è venuta a creare.

Ma sarà davvero così? Can e Diletta, in queste settimane, non hanno mai replicato alle accuse che sono state mosse dai loro confronti e sono andati avanti sempre la loro strada.

Le parole di Can Yaman sul possibile matrimonio con Diletta Leotta

In una recente intervista, l'attore turco della soap opera DayDreamer ha parlato per la prima volta di Diletta, ammettendo che il loro è un amore leale, improntato soprattutto sul principio della riservatezza.

A tal proposito, quando gli hanno chiesto informazioni sul possibile matrimonio di cui tanto si è chiacchierato nel corso delle ultime settimane, Can ha preferito non rispondere aggiungendo che tutto quello che succederà tra lui e la fidanzata verrà comunicato alla "luce del sole".

I due convoleranno a nozze il prossimo agosto in Sicilia, così come si ipotizza, oppure si diranno addio come sostiene Paolone?

I fan, ovviamente, sperano di poter assistere al fatidico sì.