Giulia Salemi ha rilasciato una intervista nel nuovo numero della rivista ‘Diva e Donna’. L’italo-persiana si è raccontata a 360 gradi, parlando sia della sua sfera privata, ma anche toccando argomenti riguardanti l’aspetto lavorativo. La piacentina ha partecipato per la seconda volta al Grande Fratello Vip e dentro il reality show condotto da Alfonso Signorini ha trovato l’amore iniziando una relazione con Pierpaolo Pretelli che sta proseguendo anche lontano dalle telecamere. Professionalmente, invece, è iniziato il 16 aprile il suo format su Mediaset Play dal titolo ‘Salotto Salemi’.

Giulia Salemi: ‘Tre anni fa non stavo lavorando, non ero felice’

Giulia Salemi sta vivendo con Pierpaolo Pretelli una relazione d’amore e i due appena possono si vedono. Lei vive infatti a Milano, lui a Roma dove ha la possibilità di stare con il figlio Leonardo nato dalla storia con Ariadna Romero. Stanno girando alcuni rumors secondo cui l’italo-persiana e l’ex velino di Striscia la Notizia potrebbero partecipare nella prossima edizione di Temptation Island. Intervistata da ‘Diva e Donna’, l’influencer si è definita abbastanza fortunata visto che avverte di aver raggiunto un proprio equilibrio specialmente considerando alcuni periodi riferiti al passato, ovvero quando aveva pensato di voler accantonare il suo sogno di lavorare nel mondo della televisione.

Salemi ha infatti ammesso che tre anni fa non lavorava e non si sentiva felice. L'ex gieffina ha raccontato inoltre che aveva problemi ormonali ed era gonfia in modo malsano. La piacentina ha sottolineato: 'Mi hanno fatto capire brutalmente che ero fuori luogo per la televisione'. Non poteva certo definirsi un momento semplice per Giulia; l’italo-persiana ha aggiunto che trascorreva il suo tempo a letto, mangiando e guardando serie televisive.

Successivamente ha però deciso di reagire ed ha sottolineato alla rivista quanto sia bello rialzarsi quando si è caduti.

Giulia Salemi bullizzata da piccola

Nel corso dell’intervista a ‘Diva e Donna’, Giulia Salemi ha dichiarato di essere la figlia di un poliziotto di Piacenza e di Fariba Tehrani. La madre dell’italo-persiana è attualmente una naufraga dell’Isola dei Famosi 2021, reality show condotto da Ilary Blasi.

L’ex gieffina ha affermato che quando si trasferì dall’Iran in Italia, decise di aprire un centro estetico ed ha confidato al periodico che da piccola non sono mancati gli atti di bullismo contro di lei. Alcuni dei suoi coetanei, infatti, la definivano usando l’appellativo di ‘araba’. Ciò le ha causato vari problemi per poter socializzare. Giulia ha anche dichiarato di essere cattolica, rispetto alla madre che invece professa la fede musulmana. “La domenica andavo sempre a messa, mia nonna paterna Giulia mi ha insegnato tutte le preghiere”, ha dichiarato Salemi.