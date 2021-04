Non è di certo un buon periodo quello che sta vivendo Can Yaman. Sebbene durante la consegna del tapiro da parte di Striscia la Notizia Diletta Leotta ha smentito le voci della rottura con l'attore di DayDreamer - Le ali del sogno, pare ormai cosa certa l'allontanamento dei due giovani. E' stato il settimanale Chi a svelare i motivi che avrebbero portato la star delle soap turche e la giornalista di DAZN a dirsi addio. A quanto pare, la gelosia di lui avrebbe spinto l'indipendente Diletta a rifiutare le nozze e a chiudere con Can. Quest'ultimo, al momento si troverebbe in Toscana, precisamente all'Isola d'Elba per seguire un corso da sub con gli amici di sempre.

Can in Toscana con Roberto e Francesco

Sparito dai social da più di una settimana, lo stato emotivo di Can ha destato parecchia preoccupazione nelle fan dell'attore. Il giornale diretto da Alfonso Signorini, però, ha mostrato nuovamente l'attore che, dopo essere rientrato dalla Turchia, luogo dove è stato da solo visto che la Leotta non lo ha seguito, è apparso pensieroso. Dopo aver seguito i protocolli di quarantena anti-covid19, Yaman è nuovamente partito, forse per prepararsi al meglio per il nuovo ruolo da protagonista di Sandokan che lo attende.

Can si troverebbe attualmente in Toscana, precisamente l'Isola d'Elba, dove starebbe seguendo un corso da sub. Non è la prima volta che il turco si trova nella splendida regione italiana.

Infatti, proprio a Livorno Yaman ha studiato, diversi anni fa, imparando alla perfezione la nostra lingua. Can sarebbe in sua compagnia di Roberto e Francesco, inseparabili amici dell'attore. E c'è chi ipotizza che la chiusura dell'account Instagram sia una scelta di Can per sfuggire alla critiche che potrebbe ricevere in questo particolare momento della sua vita privata.

La gelosia di Can e l'indipendenza di Diletta

Mentre la vita professionale di Can procede nel migliore dei modi, tant'è che su Canale 5 è già stato mandato in onda il promo ufficiale di Mr Strong che probabilmente andrà in onda la prossima estate, non si può dire lo stesso di quella privata. Sempre secondo Chi, l'attore turco starebbe soffrendo molto per il distacco dalla giornalista con la quale progettava già un matrimonio ed una vita insieme.

Ma il 'fattore D, il fattore Diletta', come lo definisce il settimanale, ha preso il sopravvento: la possessività dell'attore non avrebbe giocato in suo favore.

I due giovani riusciranno a trovare un punto d'accordo o la storia è chiusa per sempre? Qual che è certo, è che se la love story fosse giunta al capolinea, la Leotta sarà presa di nuovo di mira, visto che da poco aveva dichiarato di essere innamorata e felice al fianco di Yaman.