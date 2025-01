Arrivano le anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore sulle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 27 al 31 gennaio. Yvonne confesserà a Erik di essere gravemente malata e lui, seppur sconvolto, si impegnerà in ogni modo per dare il proprio appoggio alla compagna in questa difficile situazione.

Eleni tra Leander e Julian

Le anticipazioni prendono il via dai sospetti di Erik sulla sua compagna, di cui noterà tutti gli strani comportamenti. Yvonne così confesserà di avere un tumore. Dopo un primo momento di smarrimento, Erik si darà da fare per far sentire il suo appoggio a Yvonne.

Quest'ultima si farà accompagnare dal compagno a una visita di controllo, ma Erik capirà di non essere in grado di affrontare la situazione e cercherà un supporto per poter essere all'altezza. Yvonne sarà grata al compagno per il modo in cui si sta prendendo cura di lei.

Intanto Eleni avrà difficoltà ad affrontare i propri sentimenti per Leander e cercherà di sfuggire ad un confronto, fino a che il medico non la metterà alle strette, chiedendole cosa prova per lui. Eleni ammetterà di amarlo, ma al contempo non negherà di provare dei sentimenti anche per Julian e per questo chiederà del tempo per riflettere. Poco dopo Leander invierà una dedica romantica a Eleni. Successivamente la ragazza si deciderà a comunicare a Julian la decisione di rompere con lui di presenza, ma non troverà mai il momento giusto per farlo.

Helene torna dal Sudafrica

Helene rientrerà dopo essere stata in Sudafrica, dove la sua esperienza non è andata nel migliore dei modi. Anche a Bilchein però per lei al situazione non sarà idilliaca. Werner le offrirà un posto da governante, trovando però il rifiuto da parte di Christoph che non riscontrerà nella donna le qualifiche necessarie.

Intanto Valentina deciderà di seguire Otto a Bruxelles e comunicherà a Werner e Robert la sua decisione, anche se poi avrà dei dubbi dopo aver parlato della situazione con Helene. Decisa comunque a partire, Valentina prima del suo addio incontrerà Noah che le confesserà finalmente di averla amata in silenzio per lungo tempo.

Nel frattempo Nicole e Robert saranno confusi circa la loro relazione, così l'uomo deciderà di accompagnare Saalfeld a un evento per lei importante.

Lale scoprirà che Theo soffre di attacchi di panico, spiegandosi quindi alcuni atteggiamenti strani del ragazzo. Al contempo, Hildegard scoprirà la difficile situazione familiare che ha vissuto Theo.

Infine Alexandra cercherà di recuperare il rapporto con Nicole aiutandola al locale, fino a quando ci sarà un allagamento nel bagno. Inizialmente Alexandra negherà di essere la colpevole, ma poi Christoph la convincerà a essere sincera con l'amica.

Il punto sugli ascolti di Tempesta d'amore

Dopo una leggera flessione in negativo nella settimana dal 13 al 17 gennaio, con uno share di media che si attestava intorno al 5%, negli ultimissimi giorni è tornato a salire l'indice di ascolto di Tempesta d'amore su Rete 4.

Nella giornata di mercoledì 22 gennaio, ad esempio, lo sceneggiato bavarese ha registrato uno share pari al 6,84% con una media di telespettatori pari a 341.000.