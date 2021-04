L'uovo di Pasqua non ha portato la serenità a Can Yaman e Diletta Leotta: dopo la foto in cui due apparivano felici di condividere la cioccolata le cose sono rapidamente cambiate. A rivelare i retroscena della crisi tra l'attore e la giornalista di DAZN è il settimanale Chi, che non solo precisa che dopo le festività pasquali la coppia non ha passato più del tempo insieme, ma anche che i due avrebbero dei punti di vista differenti su come vivere la loro relazione tanto che al momento sono distanti e non solo dal punto di vista geografico.

Can ha corso troppo con la Leotta

Sebbene Diletta abbia confermato durante la consegna del tapiro da parte di Striscia la Notizia di essere felice ed innamorata di Can, la rivista condotta da Alfonso Signorini ha rivelato alcuni particolari inediti che fanno pensare che in realtà il momento vissuto dalla coppia non è dei migliori.

Se qualche giorno fa il paparazzo Maurizio Sorge aveva ricondotto la crisi alla gelosia dell'attore, adesso Chi ha aggiunto altro particolare non indifferente. Can avrebbe 'bruciato le tappe' con la bella giornalista correndo troppo, parlando precocemente di matrimonio e presentazioni in famiglia.

Diletta stessa ha confermato ai microfoni di Valerio Staffelli che le cose vanno fatte nei tempi giusti. Ad avvalorare questa idea ci sarebbe la scelta della Leotta di non seguire il fidanzato ad Istanbul dove Can avrebbe voluto farla conoscere alla sua famiglia. L'idea, sempre secondo le indiscrezioni riportate dal giornale, non sarebbe stata condivisa dalla presentatrice radiofonica che da 'donna indipendente' e moderna ha preferito declinare l'invito e rinviare a data da destinarsi.

Diletta senza anello, Can ancora assente dai social

Che dietro la scelta della Leotta di non andare in Turchia ci siano le voci secondo cui la madre di Can non apprezzerebbe la sua reazione con il figlio? Quando Staffelli ha toccato l'argomento 'suocera', la Leotta non ha replicato smentendo tali voci. Non è da escludere che tutto il polverone che si è sollevato nell'ultimo periodo abbia influito su tutta la situazione anche perché al contrario, la giornalista ha portato già a Catania Yaman e lo ha fatto conoscere a tutta la sua famiglia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sta di fatto che intanto l'anello di fidanzamento non è più sfoggiato da Diletta e attualmente il profilo Instagram di Can Yaman risulta ancora disattivato. Se la giornalista giura che i motivi che si nascondono dietro la sparizione dell'attore dai social sono legati al business, c'è invece chi crede che i veri motivi siano da ricondursi alla volontà del turco di sottrarsi alle critiche relative alla sua vita privata.

Solo i diretti interessati potranno chiarire se l'amore è destinato a proseguire o se è già giunto al capolinea.