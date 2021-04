La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere la più chiacchierata e discussa del momento. In queste ultime ore si sono rincorse un po' di indiscrezioni riguardanti i due giovani innamorati, tra cui quella secondo la quale si sarebbero detti addio definitivamente. In un primo momento si era parlato di una presunta crisi in corso tra Can e Diletta, la quale avrebbe portato la conduttrice sportiva a togliersi anche il prezioso anello che le sarebbe stato regalato dall'attore turco protagonista di DayDreamer.

Tuttavia, secondo le ultime news riportate da "Novella 2000", la love story tra Can e Diletta sarebbe giunta al capolinea e sarebbe stata lei a lasciarlo.

Sarebbe già finita la storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, la rivista fa sapere che la crisi tra Can e Diletta sarebbe molto più seria rispetta a come è stata raccontata nel corso di questi giorni.

Sembrerebbe, infatti, che la loro relazione sia già finita e che a prendere la fatidica decisione sarebbe stata proprio Diletta Leotta.

"Pare che Diletta non sia andata oltre l'attrazione e il coinvolgimento dei primi tempi di ogni storia" fa sapere il settimanale aggiungendo che al contrario Can Yaman sarebbe "impazzito d'amore" per la conduttrice sportiva, al punto da volerla portare in viaggio con lui in Turchia.

Diletta Leotta avrebbe lasciato l'attore turco Can Yaman

Nei giorni scorsi, infatti, Can e Diletta sono stati insieme in Sicilia: un viaggio "ufficiale" con il quale la conduttrice ha portato Yaman alla scoperta di quelli che sono stati i luoghi della sua infanzia e della sua adolescenza e, soprattutto, gli ha fatto conoscere bene i genitori e i familiari.

Sembrerebbe che Can, pazzo d'amore della sua Diletta, avrebbe chiesto alla conduttrice di accompagnarlo in Turchia, così da poter conoscere dal vivo la sua mamma, una persona fondamentale nella vita dell'attore di DayDreamer - Le ali del sogno.

Stando alle indiscrezioni di queste ore, in un primo momento Diletta avrebbe dato la sua disponibilità ad accompagnare Can in questo viaggio nel suo paese natale, poi però all'ultimo minuto si sarebbe tirata indietro.

La conduttrice avrebbe detto no al viaggio in Turchia con Can

E così, Yaman si sarebbe ritrovato a giustificare l'assenza della sua fidanzata con delle scuse "poco credibili", legate a motivi lavorativi che l'avrebbero costretta a stare in Italia e a non poter affrontare questo viaggio con lui.

Sta di fatto che la situazione tra i due non sarebbe affatto delle migliori e che la loro relazione sarebbe ormai giunta al capolinea. Intanto, però, sia Can che Diletta continuano a restare in silenzio e non proferiscono parola sui rumors che li riguardano.