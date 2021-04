Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, quando è venuta a galla la loro relazione. Il paparazzo Paolone non ha creduto, dal primo momento, alla veridicità del fidanzamento fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice sportiva di Dazn. Nella mattinata di lunedì 19 aprile, attraverso il suo profilo Instagram, il fotografo ha commentato le ultime notizie emerse, riguardo all'ipotetica fine della relazione fra l'attore turco e la show girl. L'attore turco e la sua compagna, nel frattempo, non hanno ancora fatto nessun annuncio riguardo all'ipotetica rottura.

Can Yaman potrebbe terminare la storia con Diletta Leotta a breve

Nella mattinata del 19 aprile, sul canale 8 del digitale terrestre, si è parlato della relazione fra Can Yaman e della sua compagna Diletta Leotta che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe terminata. Santo Pirrotta, durante la trasmissione condotta da Adriana Volpe, ha fatto cenno ad una profonda crisi fra il futuro Sandokan e la conduttrice di Dazn. Dopo il servizio andato in onda in televisione, Paolone ha commentato sul suo profilo Instagram la vicenda, scrivendo: ''Quindi stanno terminando due finti fidanzamenti! Quello tra Can e Diletta e quello tra Paolo Brosio e Maria Laura''.

Per Paolone la storia fra Can Yaman e Diletta Leotta non è vera

Paolone ha proseguito poi, rivelando ulteriori dettagli in merito alla sua opinione riguardo il fidanzamento fra Can e Diletta. Per il paparazzo, infatti, la storia non è stato un vero amore, ma costruito a tavolino e ha scritto: ''Adesso cosa dirà chi ha sempre sostenuto che fosse una storia vera?

Un vero amore? E che mi chiamava 'malelingua'?'' Il fotografo ha continuato poi, affermando: ''Comunque, come ho sempre detto, termineranno questa storia nel modo più credibile possibile''.

L'ipotetica fine della storia fra Can e Diletta

In merito alla presunta fine della storia d'amore fra l'attore di Istanbul e la show girl, Paolone ha scritto: ''Fine della fiaba, e vissero felici e contenti''.

Oltre alle dichiarazioni del paparazzo, riguardo la chiusura dei rapporti fra Leotta e Yaman, nel corso della trasmissione televisiva Ogni Mattina, Santo Pirrotta ha aggiunto alcuni dettagli in merito. Il giornalista di cronaca rosa ha infatti parlato di una profonda crisi fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la sua compagna, che avrebbero portato Can a scegliere di allontanarsi da Instagram. Santo ha inoltre rivelato che la coppia del momento, avrebbe litigato a causa del fatto che Diletta avrebbe scelto di non seguire l'attore in Turchia per conoscere la sua famiglia.