L'appuntamento con la Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno con Can Yaman è confermato nel palinsesto di Canale 5 di giovedì 15 aprile 2021. Le anticipazioni sulla trama rivelano che Can e Sanem riusciranno finalmente a coronare il loro grande sogno d'amore. Dopo aver attraverso la burrasca e dopo aver dovuto fare i conti con ostacoli che sembravano insormontabili, la coppia protagonista della soap si ritroverà a godersi un momento di serenità e di amore.

Anticipazioni DayDreamer puntate 15 aprile: è di nuovo amore tra Can e Sanem

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima puntata di DayDreamer del 15 aprile 2021, rivelano che Can Divit riuscirà finalmente a smascherare il perfido editore Yigit e a metterlo con le spalle al muro.

Una volta portata a termine la sua "missione", Can potrà riappacificarsi di nuovo con la sua amata Sanem: tra i due, infatti, ritornerà di nuovo il sereno e si proclameranno di nuovo amore.

Un vero e proprio ritorno di fiamma per la coppia: i due saranno pronti a viversi di nuovo la loro relazione e a riprendere in mano la situazione nel punto in cui l'avevano interrotta un po' di tempo fa.

Una notizia che renderà felicissimi i numerosi amici di Can e Sanem, i quali da tempo stavano lavorando "alle loro spalle" per far sì che trionfasse di nuovo l'amore e che tornassero assieme proprio come ai vecchi tempi.

Sanem appare turbata e mantiene il segreto con i genitori sul ritorno di fiamma con Can

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer di giovedì 15 aprile, però, rivelano che nonostante il momento di grande felicità che sta vivendo con il suo fidanzato, la giovane Aydin non riuscirà ad essere serena e tranquilla al 100%.

Sanem, infatti, preferirà tenersi per se la notizia del ritorno di fiamma che c'è stata con il fotografo e soprattutto, in un primo momento, non vorrà farlo sapere ai suoi genitori.

Mevbike e Nihat, infatti, verranno tenuti all'oscuro di quello che è successo tra Can e Sanem. Una scelta ben ponderata quella della ragazza, la quale sa bene che i suoi genitori non sarebbero contenti di questo ritorno di fiamma.

I genitori di Sanem hanno dei sospetti: anticipazioni DayDreamer 15 aprile

Quando Can lasciò Sanem facendo perdere le sue tracce per un anno intero, la ragazza è stata molto male e Mevbike e Nihat non vogliono vederla soffrire nuovamente in quel modo.

La trama della prossima puntata di DayDreamer del 15 aprile rivela che, per evitare che i suoi genitori scoprano la verità, Sanem apparirà sempre più sfuggente.

In questo modo, però, non farà altro che causare la reazione opposta di Mevbike e Nihat, i quali si renderanno conto ben presto che c'è qualcosa di non detto da parte della ragazza.

Così, Mevbike comcincerà a tempestare di telefonate sua figlia, perché vuole sapere dove si trova e soprattutto con chi. Riuscirà Sanem Aydin a mantenere il suo segreto? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti della serie turca di Canale 5.